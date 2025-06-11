Цей колір джинсів - головний хіт літа 2025: з чим їх носити, щоб виглядати модно

Білі джинси повертаються в модні тренди цього літа. У 2025 вони стали універсальним мастхевом - їх носять із сорочками, топами, жакетами та кросівками. Якщо ви хочете бути в тренді та створювати свіжі, елегантні образи, то без них не обійтися.
РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило докладніше розповісти, чому саме цей колір став трендом і з чим його найкраще поєднувати, щоб виглядати по-справжньому стильно.
Білий колір завжди асоціюється зі свіжістю, чистотою і літнім сезоном. Він відмінно відбиває сонячні промені, що робить його бездоганним вибором для спекотної погоди, даруючи відчуття прохолоди й комфорту.
Білі джинси на літо (фото: instagram.com/salome.mory)
Білі джинси являють собою відмінну базу для будь-якого образу. Вони легко поєднуються майже з будь-яким кольором і принтом, даючи змогу створювати безліч різноманітних луків - від кежуал до більш ошатних.
Їх можна носити як з яскравими топами, так і з нейтральними блузами, додавати як яскраві, так і мінімалістичні аксесуари.
Які джинси вибрати на літо (фото: instagram.com/salome.mory)
На відміну від традиційних синіх джинсів, білі мають вишуканіший та елегантніший вигляд. Вони надають образу дорогий вигляд і невимушений шик, що робить їх ідеальними для літніх вечірок, відпустки або просто для створення стильного повсякденного образу.
З чим носити білі джинси (фото: instagram.com/salome.mory)
Білі джинси - це не новий винахід, вони періодично повертаються в моду. Проте щосезону дизайнери пропонують нові фасони та інтерпретації (наприклад, широкі, прямі, кльош, з високою талією, укорочені), що дає змогу цьому елементу гардероба залишатися актуальним і сучасним.
Варіант стилізації з білими джинсами (фото: instagram.com/styledsara)
Фешн-блогери та знаменитості активно демонструють білі джинси у своїх образах, що швидко поширює тренд і робить його бажаним для широкої аудиторії.
Варіант стилізації з білими джинсами (фото: instagram.com/styledsara)
Білі джинси в тренді (фото: instagram.com/styledsara)
Тренд літа 2025 - білі джинси (фото: instagram.com/anoukyve)
З чим носити білі джинси (фото: instagram.com/anoukyve)
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Для написання матеріалу були використані сторінки модних блогерів: Sara Walker, Salomе Mory, Anouk Yve.