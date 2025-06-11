Этот цвет джинсов - главный хит лета 2025: с чем их носить, чтобы выглядеть модно

Белые джинсы возвращаются в модные тренды этим летом. В 2025 они стали универсальным мастхевом - их носят с рубашками, топами, жакетами и кроссовками. Если вы хотите быть в тренде и создавать свежие, элегантные образы, то без них не обойтись.
РБК-Украина (проект Styler) решило подробнее рассказать, почему именно этот цвет стал трендом и с чем их лучше всего сочетать, чтобы выглядеть по-настоящему стильно.
Белый цвет всегда ассоциируется со свежестью, чистотой и летним сезоном. Он отлично отражает солнечные лучи, что делает его безупречным выбором для жаркой погоды, даря чувство прохлады и комфорта.
Белые джинсы на лето (фото: instagram.com/salome.mory)
Белые джинсы представляют собой отличную базу для любого образа. Они легко сочетаются почти с любым цветом и принтом, позволяя создавать множество разнообразных луков - от кэжуал до более нарядных.
Их можно носить как с яркими топами, так и с нейтральными блузами, добавлять как яркие, так и минималистичные аксессуары.
Какие джинсы выбрать на лето (фото: instagram.com/salome.mory)
В отличие от традиционных синих джинсов, белые выглядят изысканнее и элегантнее. Они придают образу "дороговизны" и непринужденный шик, что делает их идеальными для летних вечеринок, отпуска или просто для создания стильного повседневного образа.
С чем носить белые джинсы (фото: instagram.com/salome.mory)
Белые джинсы - это не новое изобретение, они периодически возвращаются в моду. Тем не менее каждый сезон дизайнеры предлагают новые фасоны и интерпретации (например, широкие, прямые, клеш, с высокой талией, укороченные), что позволяет этому элементу гардероба оставаться актуальным и современным.
Вариант стилизации с белыми джинсами (фото: instagram.com/styledsara)
Фэшн-блогеры и знаменитости активно демонстрируют белые джинсы в своих образах, что быстро распространяет тренд и делает его желанным для широкой аудитории.
Вариант стилизации с белыми джинсами (фото: instagram.com/styledsara)
Белые джинсы в тренде (фото: instagram.com/styledsara)
Тренд лета 2025 - белые джинсы (фото: instagram.com/anoukyve)
С чем носить белые джинсы (фото: instagram.com/anoukyve)
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Для написания материала были использованы страницы модных блогеров: Sara Walker, Salomе Mory, Anouk Yve.