Не рожевий: Катя Осадча показала головний відтінок літа, який обирають стильні та успішні

Катя Осадча продемонструвала одразу два стильних аутфіти в білому - саме цей відтінок модні експерти називають головним у сезоні літо-2025. Образи телеведучої - приклад того, як носити біле і в повсякденному житті, і на світських подіях.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Осадчої.

Перший образ: костюм із шортами + ковбойські чоботи

Зірка продемонструвала цікавий літній образ, який поєднує елементи романтики, стилю кежуал і навіть трохи ковбойського шику.

Лук Осадчої в стилі бохо-шик (фото: instagram.com/kosadcha)

Верх

Біла подовжена сорочка без рукавів, яка має накладні кишені з клапанами на грудях, що надає їй трохи утилітарного вигляду. Тканина виглядає легкою і дихаючою, що ідеально підходить для спекотного літа.

Низ

Короткі шорти з воланами та рюшами, що надає образу грайливості та жіночності.

Взуття

Високі чорні чоботи до колін із блискучої шкіри. Вони створюють контраст із легким білим костюмом і надають образу сміливості.

Аксесуари

Тонкий золотий пояс, що підкреслює талію і додає елегантності. Солом'яний капелюшок з круглими полями, який підсилює літній настрій. Крім того, вона додала в лук сережки та браслети, а також золотистий пояс.

Катя Осадча показала стильний образ на літо (фото: instagram.com/kosadcha)

Другий образ: класичний брючний костюм

Друге вбрання Осадчої - це діловий костюм молочного відтінку. Брючний костюм є основою класичного ділового стилю, але завдяки сучасному крою і світлому кольору він має розкішніший і менш суворий вигляд.

Катя Осадча задає тренди (фото: instagram.com/kosadcha)

Костюм

Для виходу у світ телеведуча вибрала костюм, що складається з жакета і штанів прямого крою.

Піджак у стилі оверсайз з чітко вираженими, можливо, посиленими плечима, що надає йому сучасної та структурної форми. Він двобортний, з широкими лацканами та кишенями.

Штани - прямі, широкі, вільного крою, що створюють стрункий силует і мають дуже комфортний вигляд.

Лук для офісу або святкового заходу (фото: instagram.com/kosadcha)

Аксесуари

На шиї видно кілька тонких золотих ланцюжків, що надають делікатного акценту. Також помітна тонка каблучка на руці.

Взуття

Доповнити жіночний образ вона вирішила елегантними туфлями-човниками на високих підборах. Втім, доповнити такий костюм можна і зручними кедами або кросівками.

Стильний лук в офіс (фото: instagram.com/kosadcha)

Чому білий колір - у трендах літа 2025

Відродження стилю 90-х

Білий колір асоціюється з естетикою 90-х років, коли мінімалізм був на піку популярності. Цей стиль повертається в моду, і білий стає символом чистоти та сучасного підходу до моди.

Легкість і свіжість у спекотні дні

У спекотну погоду білий колір має не тільки стильний вигляд, але і є практичним вибором. Він відбиває сонячні промені, що допомагає зберігати прохолоду, а також підходить для різних ситуацій - від офісу до пляжу.

База для незвичних аксесуарів

Білий колір слугує чудовим фоном для цікавих аксесуарів. Золоті прикраси, яскраві сумки або взуття можуть надати образу індивідуальності та стилю.

Універсальність

Білий легко поєднується з іншими кольорами, створюючи як класичні, так і сміливі образи. Це дає змогу модникам експериментувати з різними стилями та знаходити свій унікальний вигляд.

Катя Осадча показала, що носити влітку 2025 (фото: instagram.com/kosadcha)