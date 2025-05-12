Вона зробила це! Українка вразила весь світ своїм трюком і увійшла в Книгу рекордів Гіннеса

Українська спортсменка Аліса Пілішенко встановила неймовірне досягнення і стала ще одною рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса. Дівчина займається фігурним катанням і її рекорд пов'язаний з ковзанами.

Який рекорд встановила українська фігуристка та що про неї відомо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

Харків'янка Аліса Пілішенко поставила цікавий рекорд - за кількістю обертів на ковзанах-ходулях. Вона виступила в Києві та зробила 34 обертання за 30 секунд.

Ковзани-ходулі - це спеціальний металевий прилад, який дозволяє фігуристам обертатися на висоті 50 сантиметрів і складається з палиці та підставки для ніг.

Пілішенко розповіла, що росіяни зруйнували в Харкові всі льодові арени, тому їй довелося проводити підготовку до тренування в тренажерному залі. Інколи для своїх тренувань спортсменка їздить у Київ або до Дніпра.

"Багато речей здаються неможливими, поки їх не зробиш", - каже Аліса Пілішенко.

Фігурним катанням Аліса почала займатися у 4 роки, а вперше на ковзани-ходулі спортсменка встала у 2019 році.

Перед змаганням у фігуристки було всього кілька годин для тренування на льоду

Аліса зізнається, що для неї спорт - це пристрасть.

"У мене немає жодної філософії, я просто насолоджуюся процесом. Мені просто дуже подобаються виклики. Мені подобається процес підготовки. Це завжди дуже цікаво…це так неймовірно. Я не можу в це повірити", - розповіла спортсменка після встановлення рекорду.