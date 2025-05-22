Цей хлопець із Києва створив додаток, яким користується половина Кремнієвої долини

Що відомо про Макса Литвина

Максим Литвин народився 3 грудня 1977 року в Києві, де здобув базову освіту. Пізніше закінчив Міжнародний християнський університет у Києві, здобувши ступінь бакалавра з інформаційних систем управління.

Згодом переїхав до США, де здобув ступінь MBA з маркетингу та фінансів в Університеті Вандербілта.

Наразі розробник живе в Канаді, де має відповідне громадянство.

Як Литвин створив Grammarly

Створенню Grammarly передувала робота на "чорному академічному ринку". Випускники Міжнародного християнського університету розпочали свій шлях у бізнесі з торгівлі рефератами. На початку 2000-х вони розробили кілька сайтів, де продавали написані іноземцями тексти для американських студентів.

Проте скоро настала "біла смуга" в репутації.

Друзі створили компанію MyDropBox - платформу для виявлення плагіату в академічних роботах. Проєкт успішно продали компанії Blackboard Inc., де Литвин працював директором зі стратегії продукту.

У 2009 році Максим Литвин разом з Олексієм Шевченком і Дмитром Лідером заснував Grammarly - онлайн-сервіс для покращення письмового спілкування англійською мовою.

Макс Литвин із партнерами по бізнесу Олексієм Шевченком і Дмитром Лідером (фото: MC.Today)

"Щастя не в грошах, а в тому, щоб робити гарні речі, якими користуються мільйони людей", - таким було кредо молодих підприємців.

Спочатку орієнтований на студентів, сервіс швидко здобув популярність у бізнесі, журналістиці та технічному секторі. Станом на 2025 рік Grammarly щоденно використовують понад 30 мільйонів людей, а вартість компанії оцінюється у 13 мільярдів доларів.

Проте варто зазначити, що оцінку Forbes її засновники називають "некоректною", але водночас не розкривають фінансових показників компанії.

У Grammarly Максим Литвин відповідає за стратегію зростання. Під його керівництвом компанія постійно вдосконалює свої AI-алгоритми, додає нові функції та розширює глобальну присутність.

Макс Литвин (фото: Forbes)

Статки Максима Литвина

У 2020 році статки Максима Литвина склали 250 мільйонів доларів. Тоді він посів 36 позицію в переліку найбагатших українців за версією Forbes.

Уже за два роки, у грудні 2022-го, статки Литвина складали 2,3 мільярда доларів, що відповідає другому місцю в переліку найбагатших українців за версією Forbes.

У 2023 році "NV. Бізнес" оцінювало статки Максима Литвина в 865 мільйонів доларів. Він посів сьоме місце в рейтингу найбагатших українців.

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За даними Forbes, у 2025 році статки Максима Литвина оцінюються в 1,9 мільярда доларів, і він входить до списку найзаможніших людей світу. Наразі він мешкає у Сан-Франциско.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Литвин виступив із чіткою громадянською позицією: Grammarly припинила бізнес у Росії та Білорусі та пожертвувала доходи, отримані там, на підтримку України.

Що відомо про Grammarly

Це онлайн-платформа на основі штучного інтелекту, яка допомагає користувачам писати англійською мовою ефективніше. Вона надає рекомендації щодо граматики, орфографії, пунктуації, стилю, тону та навіть виявляє можливі випадки плагіату.

Grammarly має штаб-квартиру в Сан-Франциско та офіси в Києві, Нью-Йорку, Ванкувері та Берліні.

Застосунок складається з кількох рівнів:

Grammarly Free - безкоштовна версія з базовими перевірками граматики та орфографії.

Grammarly Premium - розширені функції, включаючи перевірку стилю, тону та виявлення плагіату.

Grammarly Business - інструменти для командної роботи, забезпечення послідовності бренду та адміністрування.

Grammarly for Education - підтримка студентів і викладачів у навчальному процесі.

За час існування сервіс отримав кілька винагород від авторитетних джерел. Так, наприклад, видання TIME включило Grammarly до списку 100 найвпливовіших компаній.

Fast Company визнав сервіс одним із найінноваційніших компаній у сфері AI. А також застосунок входить до списку найкращих хмарних компаній за версією Forbes Cloud 100.