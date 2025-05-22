Цей хлопець із Києва створив додаток, яким користується половина Кремнієвої долини

Grammarly - це відома онлайн-платформа на основі штучного інтелекту, яка допомагає користувачам писати англійською мовою ефективніше. Та мало хто знає, що створення застосунку насправді належить українцю.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як хлопець із Києва Макс Литвин побудував багатомільярдну компанію в США.
Максим Литвин народився 3 грудня 1977 року в Києві, де здобув базову освіту. Пізніше закінчив Міжнародний християнський університет у Києві, здобувши ступінь бакалавра з інформаційних систем управління.
Згодом переїхав до США, де здобув ступінь MBA з маркетингу та фінансів в Університеті Вандербілта.
Наразі розробник живе в Канаді, де має відповідне громадянство.
Створенню Grammarly передувала робота на "чорному академічному ринку". Випускники Міжнародного християнського університету розпочали свій шлях у бізнесі з торгівлі рефератами. На початку 2000-х вони розробили кілька сайтів, де продавали написані іноземцями тексти для американських студентів.
Проте скоро настала "біла смуга" в репутації.
Друзі створили компанію MyDropBox - платформу для виявлення плагіату в академічних роботах. Проєкт успішно продали компанії Blackboard Inc., де Литвин працював директором зі стратегії продукту.
У 2009 році Максим Литвин разом з Олексієм Шевченком і Дмитром Лідером заснував Grammarly - онлайн-сервіс для покращення письмового спілкування англійською мовою.
Макс Литвин із партнерами по бізнесу Олексієм Шевченком і Дмитром Лідером (фото: MC.Today)
"Щастя не в грошах, а в тому, щоб робити гарні речі, якими користуються мільйони людей", - таким було кредо молодих підприємців.
Спочатку орієнтований на студентів, сервіс швидко здобув популярність у бізнесі, журналістиці та технічному секторі. Станом на 2025 рік Grammarly щоденно використовують понад 30 мільйонів людей, а вартість компанії оцінюється у 13 мільярдів доларів.
Проте варто зазначити, що оцінку Forbes її засновники називають "некоректною", але водночас не розкривають фінансових показників компанії.
У Grammarly Максим Литвин відповідає за стратегію зростання. Під його керівництвом компанія постійно вдосконалює свої AI-алгоритми, додає нові функції та розширює глобальну присутність.
Макс Литвин (фото: Forbes)
У 2020 році статки Максима Литвина склали 250 мільйонів доларів. Тоді він посів 36 позицію в переліку найбагатших українців за версією Forbes.
Уже за два роки, у грудні 2022-го, статки Литвина складали 2,3 мільярда доларів, що відповідає другому місцю в переліку найбагатших українців за версією Forbes.
У 2023 році "NV. Бізнес" оцінювало статки Максима Литвина в 865 мільйонів доларів. Він посів сьоме місце в рейтингу найбагатших українців.
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За даними Forbes, у 2025 році статки Максима Литвина оцінюються в 1,9 мільярда доларів, і він входить до списку найзаможніших людей світу. Наразі він мешкає у Сан-Франциско.
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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Литвин виступив із чіткою громадянською позицією: Grammarly припинила бізнес у Росії та Білорусі та пожертвувала доходи, отримані там, на підтримку України.
Це онлайн-платформа на основі штучного інтелекту, яка допомагає користувачам писати англійською мовою ефективніше. Вона надає рекомендації щодо граматики, орфографії, пунктуації, стилю, тону та навіть виявляє можливі випадки плагіату.
Grammarly має штаб-квартиру в Сан-Франциско та офіси в Києві, Нью-Йорку, Ванкувері та Берліні.
Застосунок складається з кількох рівнів:
За час існування сервіс отримав кілька винагород від авторитетних джерел. Так, наприклад, видання TIME включило Grammarly до списку 100 найвпливовіших компаній.
Fast Company визнав сервіс одним із найінноваційніших компаній у сфері AI. А також застосунок входить до списку найкращих хмарних компаній за версією Forbes Cloud 100.
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Під час написання матеріалу використовувалися джерела: Вікіпедія, Forbes, NV Бізнес.