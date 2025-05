Євген Клопотенко vs Джеймі Олівер: як Україна обійшла Британію в реформі шкільного харчування

У 2005 Джеймі Олівер започатковує кампанію "Годуй мене краще" (англ. "Feed Me Better"), спрямовану на заохочення британських школярів відмовитися від шкідливої їжі та перейти на здорове харчування.

Джеймі отримав прізвисько "Голий кухар" (англ. "The Naked Chef"), яке походить від назви першої телевізійної програми з його участю. Кар'єра Олівера розпочалася з роботи кондитером у ресторані Neal Street Restaurant відомого шеф-кухаря Антоніо Карлуччіо.

