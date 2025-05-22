Этот парень из Киева создал приложение, которым пользуется половина Кремниевой долины

Что известно о Максе Литвине

Максим Литвин родился 3 декабря 1977 года в Киеве, где получил базовое образование. Позже окончил Международный христианский университет в Киеве, получив степень бакалавра по информационным системам управления.

Позже переехал в США, где получил степень MBA по маркетингу и финансам в Университете Вандербилта.

Сейчас разработчик живет в Канаде, где у него есть соответствующее гражданство.

Как Литвин создал Grammarly

Созданию Grammarly предшествовала работа на "черном академическом рынке". Выпускники Международного христианского университета начали свой путь в бизнесе с торговли рефератами. В начале 2000-х они разработали несколько сайтов, где продавали написанные иностранцами тексты для американских студентов.

Однако скоро наступила "белая полоса" в репутации.

Друзья создали компанию MyDropBox - платформу для выявления плагиата в академических работах. Проект успешно продали компании Blackboard Inc., где Литвин работал директором по стратегии продукта.

В 2009 году Максим Литвин вместе с Алексеем Шевченко и Дмитрием Лидером основал Grammarly - онлайн-сервис для улучшения письменного общения на английском языке.

Макс Литвин с партнерами по бизнесу Алексеем Шевченко и Дмитрием Лидером (фото: MC.Today)

"Счастье не в деньгах, а в том, чтобы делать хорошие вещи, которыми пользуются миллионы людей", - таким было кредо молодых предпринимателей.

Изначально ориентированный на студентов, сервис быстро получил популярность в бизнесе, журналистике и техническом секторе. По состоянию на 2025 год Grammarly ежедневно используют более 30 миллионов человек, а стоимость компании оценивается в 13 миллиардов долларов.

Однако стоит отметить, что оценку Forbes ее основатели называют "некорректной", но в то же время не раскрывают финансовых показателей компании.

В Grammarly Макс Литвин отвечает за стратегию роста. Под его руководством компания постоянно совершенствует свои AI-алгоритмы, добавляет новые функции и расширяет глобальное присутствие.

Макс Литвин (фото: Forbes)

Состояние Максима Литвина

В 2020 году состояние Максима Литвина составило 250 миллионов долларов. Тогда он занял 36 позицию в списке самых богатых украинцев по версии Forbes.

Уже через два года, в декабре 2022-го, состояние Литвина составляло 2,3 миллиарда долларов, что соответствует второму месту в списке самых богатых украинцев по версии Forbes.

В 2023 году "NV. Бизнес" оценивало состояние Максима Литвина в 865 миллионов долларов. Он занял седьмое место в рейтинге самых богатых украинцев.

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По данным Forbes, в 2025 году состояние Максима Литвина оценивается в 1,9 миллиарда долларов, и он входит в список самых богатых людей мира. Сейчас он живет в Сан-Франциско.

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После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Литвин выступил с четкой гражданской позицией: Grammarly прекратила бизнес в России и Беларуси и пожертвовала доходы, полученные там, на поддержку Украины.

Что известно о Grammarly

Это онлайн-платформа на основе искусственного интеллекта, которая помогает пользователям писать на английском языке эффективнее. Она предоставляет рекомендации по грамматике, орфографии, пунктуации, стилю, тону и даже выявляет возможные случаи плагиата.

У Grammarly есть штаб-квартира в Сан-Франциско и офисы в Киеве, Нью-Йорке, Ванкувере и Берлине.

Приложение состоит из нескольких уровней:

Grammarly Free - бесплатная версия с базовыми проверками грамматики и орфографии.

Grammarly Premium - расширенные функции, включая проверку стиля, тона и выявление плагиата.

Grammarly Business - инструменты для командной работы, обеспечения последовательности бренда и администрирования.

Grammarly for Education - поддержка студентов и преподавателей в учебном процессе.

За время существования сервис получил несколько наград от авторитетных источников. Так, например, издание TIME включило Grammarly в список 100 самых влиятельных компаний.

Fast Company признал сервис одной из самых инновационных компаний в сфере AI. А также приложение входит в список лучших облачных компаний по версии Forbes Cloud 100.