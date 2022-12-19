Цей геніальний трюк дозволить вам очистити яйце за секунди

Швидкий спосіб очистити яйце

Вам знадобиться лише кілька хвилин, щоб отримати ідеальні яйця, при цьому частина яєчного білка не відокремиться від шкаралупи.

Просто покладіть яйце в каструлю з водою і дайте йому покипіти 12 хвилин. Потім витягніть яйце ложкою і помістіть його в склянку. Додайте трохи води, щоб покрити його, накрийте склянку рукою і добре струсіть її протягом приблизно 10 секунд.

Потім почніть очищати шкаралупу, і ви побачите, наскільки вона ідеально знімається.

Є ще один спосіб очистити яйця, якщо ви їх варите одразу багато.

Коли яйця зваряться, зачекайте, поки вони охолонуть, покладіть їх у каструлю з невеликою кількістю води та накрийте кришкою.

Потім, як і в попередньому трюці, добре струсіть ємність протягом 10 секунд. Почніть чистити яйця, і ви побачите, як легко видалити шкаралупу таким чином.

Також можна використати ложку.

Продукт енергійно прокочують по столу, щоб оболонка яйця покрилася павутинкою дрібних тріщин. Потім під неї вводять ложку та знімають її.

Вибравши один із вподобаних способів, можна заощадити чимало часу на очищенні яєць. Яйця виходять гладкими та красивими, без вм'ятин та пошкоджень.