Ідеальна "Шуба" за перевіреним рецептом: "секретний" спосіб, який змінює все

Рецептів класичного святкового салату Оселедець під шубою, або по-народному "Шуби", існує безліч. Хтось додає яблуко, хтось замінює оселедець на скумбрію чи червону рибу. Пропонуємо приготувати салатик за особливим перевіреним рецептом.

Рецептом поділилася українська кулінарка Alina FooDee.