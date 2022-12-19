Этот гениальный трюк позволит вам очистить яйцо за секунды

Быстрый способ очистить яйцо

Вам понадобится всего несколько минут, чтобы получить идеальные яйца, при этом часть яичного белка не отделится от скорлупы.

Просто положите яйцо в кастрюлю с водой и дайте ему покипеть 12 минут. Затем извлеките яйцо ложкой и поместите его в стакан. Добавьте немного воды, чтобы покрыть его, накройте стакан рукой и хорошо встряхните его в течение примерно 10 секунд.

Затем начните очищать скорлупу, и вы увидите, насколько идеально она снимается.

Есть еще один способ очистить яйца, если вы их варите сразу много.

Когда яйца сварятся, подождите, пока они остынут, положите их в кастрюлю с небольшим количеством воды и накройте кастрюлю крышкой. Затем, как и в предыдущем трюке - хорошо встряхните емкость в течение 10 секунд. Начните чистить яйца, и вы увидите, как легко удалить скорлупу таким образом.

Также можно использовать ложку.

Продукт энергично прокатывают по столу, чтобы оболочка яйца покрылась паутинкой мелких трещин. Затем под нее вводят ложку и снимают ее.

Выбрав один из понравившихся способов, можно сэкономить немало времени на очистке яиц. Яйца получаются гладкими и красивыми, без вмятин и повреждений.