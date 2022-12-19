Этот гениальный трюк позволит вам очистить яйцо за секунды

Яйцо является основным ингредиентом во многих рецептах, а также новогодних салатах. Но часто мы сталкиваемся с проблемой, как же быстро очистить этот продукт?
В материале Styler читайте о быстром и проверенном способе почистить яйца за секунды.
Вам понадобится всего несколько минут, чтобы получить идеальные яйца, при этом часть яичного белка не отделится от скорлупы.
Просто положите яйцо в кастрюлю с водой и дайте ему покипеть 12 минут. Затем извлеките яйцо ложкой и поместите его в стакан. Добавьте немного воды, чтобы покрыть его, накройте стакан рукой и хорошо встряхните его в течение примерно 10 секунд.
Затем начните очищать скорлупу, и вы увидите, насколько идеально она снимается.
Есть еще один способ очистить яйца, если вы их варите сразу много.
Когда яйца сварятся, подождите, пока они остынут, положите их в кастрюлю с небольшим количеством воды и накройте кастрюлю крышкой. Затем, как и в предыдущем трюке - хорошо встряхните емкость в течение 10 секунд. Начните чистить яйца, и вы увидите, как легко удалить скорлупу таким образом.
Также можно использовать ложку.
Продукт энергично прокатывают по столу, чтобы оболочка яйца покрылась паутинкой мелких трещин. Затем под нее вводят ложку и снимают ее.
Выбрав один из понравившихся способов, можно сэкономить немало времени на очистке яиц. Яйца получаются гладкими и красивыми, без вмятин и повреждений.
Раньше мы писали, как приготовить классический домашний салат Оливье.
Также читайте, как готовить салат "Шуба" по идеальному рецепту.