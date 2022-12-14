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Олів'є за класичним домашнім рецептом: названо ідеальні пропорції

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Середа 14 грудня 2022 18:02
Олів'є за класичним домашнім рецептом: названо ідеальні пропорції Як приготувати найсмачніший Олів'є (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Вже скоро столи українців будуть прикрашати атрибути новорічного столу, одним з яких є улюблений Олів'є. Пропонуємо вам класичний домашній рецепт, який точно сподобається вашій родині і гостям.

Порадами щодо приготування поділилися на каналі YarChef.

Складники (на 5-6 порцій):

  • картопля – 5 шт.
  • ковбаса – 350 г
  • майонез – 5 ст. л.
  • солоні огірки – 5 шт.
  • морква – 3 шт.
  • яйця – 5 шт.
  • горошок консервований – баночка (250 г)
  • сіль, перець за смаком

Покрокове приготування

Зварити картоплю з морквою – орієнтовно 20 хвилин. Як тільки вода в овочах закипить – додати пів столової ложки солі. Готовність перевірити ножем.

Зварити яйця – 8 хвилин від моменту закипання води. Після готовності злити гарячу воду і залити холодною, щоб швидше охолонули і легко чистились.

У цей час нарізати кубиками: солоні огірки, ковбасу, додати банку консервованого горошку.

Потім очищені овочі та яйця нарізати кубиками та додати до салату.

Посолити та поперчити за смаком. Додати 5 столових ложок майонезу і перемішати.

Раніше ми писали, як приготувати Олів'є за ресторанним рецептом.

Крім того читайте, які помилки допускаються при приготуванні вінегрету.

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