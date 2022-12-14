Олів'є за класичним домашнім рецептом: названо ідеальні пропорції

Вже скоро столи українців будуть прикрашати атрибути новорічного столу, одним з яких є улюблений Олів'є. Пропонуємо вам класичний домашній рецепт, який точно сподобається вашій родині і гостям.

Складники (на 5-6 порцій):

картопля – 5 шт.

ковбаса – 350 г

майонез – 5 ст. л.

солоні огірки – 5 шт.

морква – 3 шт.

яйця – 5 шт.

горошок консервований – баночка (250 г)

сіль, перець за смаком

Покрокове приготування

Зварити картоплю з морквою – орієнтовно 20 хвилин. Як тільки вода в овочах закипить – додати пів столової ложки солі. Готовність перевірити ножем.

Зварити яйця – 8 хвилин від моменту закипання води. Після готовності злити гарячу воду і залити холодною, щоб швидше охолонули і легко чистились.

У цей час нарізати кубиками: солоні огірки, ковбасу, додати банку консервованого горошку.

Потім очищені овочі та яйця нарізати кубиками та додати до салату.

Посолити та поперчити за смаком. Додати 5 столових ложок майонезу і перемішати.