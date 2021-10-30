Церковный календарь на ноябрь 2021: какие праздники будем отмечать
В ноябре украинцы будут отмечать несколько больших церковных праздников. Также в этом месяце начнется Великий Рождественский пост.
Какие праздники и памятные даты есть в календаре на ноябрь 2021 – читайте ниже в материале Styler.
В ноябре мы будем отмечать Казанской иконы Божией Матери и Собор архистратига Михаила, а с 28 ноября начинается традиционный Великий Рождественский пост.
Календарь церковных праздников на ноябрь
1 ноября — пророка Иоиля, перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского
2 ноября — великомученика Артемия, праведного отрока Артемия Веркольского
3 ноября — преподобного Илариона Великого, перенесение мощей Святого Илариона, преподобного Феофила и Иакова Омучських
4 ноября — празднование Казанской иконы Божьей Матери, день памяти равноапостольного Аверкия чудотворца, мучеников Александра епископа, Ираклия воина и жен Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии
5 ноября — апостола Иакова, брата Господня по плоти, преподобного Елисея Лавришевського, перенесение мощей праведного Иакова Боровичский
6 ноября — иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость, преподобного Зосимы Верховского, мученика Арефы и с ним 4299 мучеников
7 ноября — мучеников Маркиана и Мартирия, преподобной Матроны Власовой
8 ноября — великомученика Димитрия Солунского, преподобного Феофила Печерского, мученика Лупа
9 ноября — мученика Нестора Солунского, мучениц Капитолины и Еротииды, преподобномученика Сергея Чернухина
10 ноября — великомученицы Параскевы, святого Стефана Савваита, святого Димитрия
11 ноября — преподобномученицы Анастасии Римляныни, преподобного Аврамия Затворника и блаженной Марии, преподобной Анны, святого Иоанна Рудинского
12 ноября — священномученика Зиновия, апостолов от 70-ти Тертия, Марка, Юста и Артемы, священномученика Маркиана
13 ноября — мученика Эпимаха, апостола от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апеллия и Аристовул, преподобного Спиридона и Никодима
14 ноября — бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их, священномучеников Иоанна епископа Иакова пресвитера, мучениц Кириены и Иулиании
15 ноября — преподобного Маркиана Киринейского, Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери
16 ноября — мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона, преподобного Акепсима, праведного Снандулии
17 ноября — преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Эрме пресвитера, блаженного Симона
18 ноября — мучеников Галактиона и Епистимии, апостолов от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога
19 ноября — преподобного Варлаама Хутынского, священномученика Василия Крылова пресвитера
20 ноября — иконы Божией Матери Взграння, преподобного Лазаря галисийский, мучеников Авкта, Тавриона и Фессалоники
21 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиил, Иегудила, Варахиила и Еремиила
22 ноября — мучеников Онисифора и Порфирия, преподобной Матроны, иконы Божией Матери Скоропослушница
23 ноября — апостолов от 70-ти Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарт и Тертия, мученика Ореста врача, колесование великомученика Георгия
24 ноября — великомученика Мины, мученика Викентия, преподобного Мартирия Зеленецкого
25 ноября — святого Иоанна Милостивого, иконы Божией Матери Милостивая, преподобного Нила Постника
26 ноября — мучеников Антонина, Никифора и Германа, мученицы Манефы
27 ноября — апостола Филиппа, святого Феодора Грудакова пресвитера
28 ноября — начало Рождественского поста, мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, преподобного Паисия Величковского
29 ноября — Рождественский пост, апостола и евангелиста Матфея, священномученика Филумена Святогробця
30 ноября — Рождественский пост, святого Григория Чудотворца, мучеников Ацискла и Виктории Кордувийских
Напомним, ранее мы писали о том, кто будет отмечать день ангела в ноябре и как назвать ребенка.
А также рассказывали о том, в какие дни в ноябре не стоит идти к парикмахеру.