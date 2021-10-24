День ангела в ноябре 2021: как назвать ребенка и кого поздравить с именинами

День ангела отмечают православные и католики. Считается, что ребенка нужно назвать в соответствии со Святцами по дате рождения. Тогда он получит защиту и заступничество Святого, в честь которого его назвали.

Полный календарь дней ангела на ноябрь 2021 года поможет выбрать вам имя для новорожденного малыша и позволит не забыть об именинах близких людей – читайте в Styler.

Напомним, ранее мы писали о том, кто отмечает день ангела в октябре 2021.

А также рассказывали о том, какие праздники мы будем отмечать в ноябре 2021.