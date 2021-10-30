Церковний календар на листопад 2021: які свята будемо відзначати

У листопаді українці відзначатимуть кілька великих церковних свят. Також Цього місяця розпочнеться Великий різдвяний піст.

Які свята і пам'ятні дати є в календарі на листопад 2021 – читайте нижче в матеріалі Styler.

21 листопада - Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних сил безтілесних, архангелів Гавриїла, Рафаїла, Уріїла, Селафіїл, Єгудила, Варахіїла і Єреміїла

14 листопада - безсрібників і чудотворців Косми та Даміана Асійських і матері їх, священномучеників Іоанна єпископа Якова пресвітера, мучениць Кірієни та Іуліанії

13 листопада - мученика Епімаха, апостола від 70-ти Стахія, Амплія, Урвана, Наркіса, Апелія та Арістовул, преподобного Спиридона і Никодима

6 листопада - ікони Божої Матері Всіх скорботних Радість, преподобного Зосими Верховського, мученика Арефи та з ним 4299 мучеників

4 листопада - святкування Казанської ікони Божої Матері, день пам'яті рівноапостольного Аверкія Чудотворця, мучеників Олександра єпископа, Іраклія воїна і дружин Анни, Єлисавети, Феодотії та Глікерії

У листопаді ми будемо відзначати Казанської ікони Божої Матері і Собор Архістратига Михаїла, а з 28 листопада починається традиційний Великий різдвяний піст.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто буде відзначати день ангела в листопаді і як назвати дитину.

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