Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: когда не стоит идти к парикмахеру
Лунный календарь помогает выбрать оптимальную дату для посещения салона красоты и экспериментов с прической. Есть дни, которые идеально подходят для стрижки и окрашивания волос и есть периоды, когда не стоит кардинально менять свою прическу.
Какие дни в ноябре 2021 года будут самыми удачными для посещения парикмахера, а когда от смены имиджа лучше отказаться – читайте ниже.
1 ноября – Не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос. Можно окрашивать волосы и проводить оздоровительные процедуры.
2 ноября – Удачный день, можно не просто стричься, а кардинально поменять свой имидж.
3 ноября – Неудачный день для любой стрижки, можно отрезать и удачу. Можно заняться окрашиванием, но не стоит кардинально менять имидж.
4 ноября – Хороший день, изменение прически может добавить сил и энергии.
5 ноября – Не стоит в этот день планировать поход к парикмахеру.
6 ноября – Стрижка в этот день поможет росту волос и раскроет ваш внутренний потенциал. Окрашивание тоже пойдет на пользу.
7 ноября – Неудачный день для манипуляций с волосами, может ухудшиться самочувствие.
8 ноября – Можно стричь волосы и проводить эксперименты с внешностью.
9 ноября – Новая прическа добавит силы и энергию. Можно экспериментировать.
10 ноября – Стрижка поможет притянуть финансовое благополучие.
11 ноября – Не стоит стричь волосы и проводить другие манипуляции с волосами.
12 ноября – День с негативной энергетикой, не стоит посещать парикмахера.
13 ноября – Можно выполнять несложные манипуляции с волосами, укоротить челку или подрезать кончики.
14 ноября – Неудачный день для стрижек, может пострадать здоровье.
15 ноября – Стрижка в этот день поможет укрепить волосы и сделает их блестящими и здоровыми.
16 ноября – Удачный день для стрижки, даст мощный заряд позитива. Можно окрашивать и кардинально менять имидж.
17 ноября – Можно полностью сменить образ, обновить стрижку, сделать окрашивание.
18 ноября – Неудачный день для стрижки, принесет разочарование и испортит настроение.
19 ноября – Стрижка в этот день принесет неприятности. Окрашивать можно, но не стоит проводить смелые эксперименты.
20 ноября – Не стоит посещать парикмахера, могут быть конфликты с родными.
21 ноября – Можно проводить незначительные манипуляции с волосами, обновить свою прическу.
22 ноября – Можно ровнять кончики или челку, но кардинальные эксперименты проводить не стоит.
23 ноября – Неудачный и даже опасный день для изменения прически, может притянуть болезни.
24 ноября – Удачный день для смены имиджа, сулит успех у противоположного пола.
25 ноября – Не стоит кардинально обрезать волосы, можно отрезать удачу и везение.
26 ноября – Отмените запись в салон красоты, очень неудачный день.
27 ноября – Стрижку делать нежелательно, а вот косметические процедуры станут очень полезными.
28 ноября – Неудачный день для экспериментов с волосами, чревато финансовыми проблемами.
29 ноября – Волосы станут непослушными после любых манипуляций.
20 ноября – Неудачный день для стрижки, есть риск ухудшения здоровья.
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