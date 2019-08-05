Церковні війни: Філарет піднімає вірян проти Епіфанія

Філарет закликав повстати проти Епіфанія (фото: колаж РБК-Україна)

Глава УПЦ КП налаштований рішуче проти Епіфанія

Глава Київського патріархату Філарет заявив, що Епіфаній, який є головою ПЦУ вступив у змову з прихильниками Порошенко і хоче знищити УПЦ КП. Про це він сказав 4 серпня на кафедральному соборі УПЦ КП.

Філарет повідомив, що служив у соборі 54 роки і ніколи не пропускав жодної літургії і служіння. Тому закликав захистити Київську патріархію і його, як патріарха.

"Звертайтесь до влади, протестуйте. Але потрібно протестувати проти Епіфанія, тому що все робиться під його управлінням", - заявив Філарет.

Він вважає, що необхідно звернеться за допомогою до президента України Володимира Зеленського та уряду, щоб вони захистили УПЦ КП. Він також зазначив, що чиновники часів Порошенко не дають людям спокійно молитися і виганяють їх з храмів.

Філарет закликав повстати проти Епіфанія (відео: facebook.com/За Українську Церкву)

Філарет також вважає, що знищення УПЦ КП призведе до загибелі всієї країни, тому допустити таке жодним чином не можна.

Він висловився і з приводу томосу, на його думку, томос про автокефалію нічого не дав, крім руйнування Київського патріархату. Також він розповів присутнім вірянам, що томос і ПЦУ досі не визнала жодна Помісна Церква.

Користувачі мережі також прокоментували слова Філарета.

Ліквідаційну комісію може створювати тільки УПЦ КП, тому ліквідаційна комісія ПЦУ має вигляд мусідів-бандитів, які намагаються скласти документ на присвоєння вашого майна!

А навіщо було грати війни з Порошенком??? Ви його підтримали - от і задачу дістали!!! Порошенко - це людина, яка заради своїх цілей наступить на ціль і піде далі!!!

За що боровся на те й напоровся

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що Філарет через суд хоче залишити собі Михайлівський монастир.

Раніше повідомлялося про те, що Філарет порівняв себе з Ісусом Христом. Він вважає, що він як син Божий, а Епіфаній - Юда, що продав Ісуса.