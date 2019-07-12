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Филарет через суд хочет оставить себе Михайловский монастырь

Новости » Общество    12.07.2019 - 13:50
Филарет через суд хочет оставить себе Михайловский монастырь
Фото: Міхайлівський златоверхий (РБК-Украина)

Иск будет рассматривать Окружной административный суд Киева

Киевская патриархия УПЦ КП просит Окружной административный суд Киева запретить Киевраде и КГГА передавать здания Михайловского златоверхого монастыря и Церкви Успения Богородицы Пирогощи. Об этом сообщает пресс-служба суду.

По данным пресс-службы, истец просит запретить КМР и КГГА совершать любые действия по передаче в пользование другим лицам, кроме Киевской патриархии УПЦ КП, указанных объектов недвижимого имущества.

В настоящее время судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Кроме того, в суд поступило заявление поступил иск к Министерству культуры Украины относительно отмены приказа о ликвидации религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви киевского патриархата".

Напомним, 24 июня Священный синод Православной церкви Украины принял решение лишить почетного патриарха ПЦУ Филарета прав на киевские епархии и монастыри. В частности, Синод отменил решение от 5 февраля 2019 года, которое подтверждало права Филарета руководить Киевской епархией.

Отметим, 20 июня собор УПЦ Киевского патриархата, который проходил во Владимирском соборе, отменил решение архиерейского собора от 15 декабря 2018 года о самороспуске. Сейчас Филарет пытается восстановить деятельность УПЦ КП.

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