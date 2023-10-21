Церковний календар на листопад 2023: важливі дати по-новому

Коли ПЦУ перейшла на новоюліанський церковний календар, усі дати свят зсунулися на 13 днів назад. Тому тепер деякі з них варто відзначати за таким званим "новим стилем".

Новий календар ПЦУ на листопад 2023

1 листопада - святих чудотворців Косми й Дам'яна

2 листопада - священномучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста

3 листопада - священномучеників Акепсима, Йосифа та Айтала

4 листопада - преподобного Йоаникія Великого, священномучеників Нікандра та Єрмея, Михайлівська батьківська субота

- преподобного Йоаникія Великого, священномучеників Нікандра та Єрмея, 5 листопада - священномучеників Галактіона та Епістими

6 листопада - Павла, архиєпископа Константинопольського

7 листопада - пам'яті 33 Мучеників у Мелітині

8 листопада - Собор архістратига Михаїла

- 9 листопада - преподобних Матрони й Теоктисти

10 листопада - святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, що з ними

11 листопада - священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія, преподобного Феодора Студита, батьківська поминальна субота перед Різдвяним постом

священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія, преподобного Феодора Студита, 12 листопада - священномученика Йосафата

13 листопада - святителя Івана Золотоустого, архиєпископа Константинопольського

14 листопада - святого апостола Пилипа

15 листопада - початок Різдвяного посту, священномучеників Гурія, Самона та Авіва

священномучеників Гурія, Самона та Авіва 16 листопада - святого апостола Матвія

17 листопада - святителя Григорія, єпископа Неокесарійського

18 листопада - священномучеників Платона і Романа

19 листопада - святого пророка Авдія, священномученика Варлаама

- святого пророка Авдія, священномученика Варлаама 20 листопада - преподобного Григорія Декаполіта

21 листопада - Введення в храм Пресвятої Богородиці

22 листопада - святого апостола Филимона і тих, що з ним

святого апостола Филимона і тих, що з ним 23 листопада - святих Амфілохія і Григорія

24 листопада - святої великомучениці Катерини , святого великомученика Меркурія

- , святого великомученика Меркурія 25 листопада - Віддання Введення в храм Пресвятої Богородиці, священномученика Климента

26 листопада - преподобного Аліпія, стовпника

27 листопада - святого великомученика Якова Персіянина, преподобного Палладія

28 листопада - святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Іринарха

29 листопада - святих мучеників Парамона і Філумена

30 листопада - святого апостола Андрія Первозванного

Що відомо про зміну календаря

З 1 вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар, а саме Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.

Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі: