Поминальні дні восени 2023 року: дати батьківських субот за новим календарем

В Україні з 1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар . А це означає, що дати більшості церковних свят, пам'ятних дат та днів ангела змістилися на 13 днів. А разом із ними зміняться також дати батьківських днів - днів поминання покійних родичів.

Що таке батьківські суботи та які є традиції

Це особливі дати у церковному календарі, коли заведено згадувати померлих родичів. У такі дні обов'язково замовляють службу в церкві або пишуть спеціальні записки, де вказують за кого з померлих рідних потрібно помолитися.

На поминальних службах ставлять свічку в церкві за упокій душі померлих. До церкви також приносять хліб, крупи, борошно, печиво та сіль - для нужденних.

Також у ці дні заведено відвідувати цвинтарі після поминальної служби у церкві, наводити лад на могилах та поминати у своїх молитвах померлих.

З давніших традицій: у поминальні дні потрібно зробити добру справу, подати милостиню нужденним і зібрати невелику поминальну трапезу.

Категорично не можна в такі дні лаятись, вживати погані слова, влаштовувати галасливі поминки по покійних і згадувати померлих зі злістю або образою.

Батьківські суботи восени 2023

Покровська субота - 30 вересня

Дмитрівська батьківська субота - 21 жовтня

Кузьміна субота - 28 жовтня

Михайлівська субота - 4 листопада

Батьківська субота перед Різдвяним постом - 11 листопада

Батьківські суботи за новим календарем у 2024 році

М'ясопусна поминальна субота, Вселенська батьківська субота - 18 лютого

Поминальна 2 субота Великого посту - 11 березня

Поминальна 3 субота Великого посту - 18 березня

Поминальна 4 субота Великого посту - 25 березня

Радониця (Проводи) - 25 квітня

Троїцька субота, Вселенська батьківська субота - 3 червня

Батьківська субота перед початком Петрова посту - 10 червня

Батьківська субота перед початком Успенського посту - 12 серпня

Покровська субота - 30 вересня

Дмитрівська батьківська субота - 21 жовтня

Кузьміна субота - 28 жовтня

Михайлівська субота - 4 листопада

Батьківська субота перед початком Різдвяного посту - 11 листопада