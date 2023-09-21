Поминальні дні восени 2023 року: дати батьківських субот за новим календарем
В Україні з 1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. А це означає, що дати більшості церковних свят, пам'ятних дат та днів ангела змістилися на 13 днів. А разом із ними зміняться також дати батьківських днів - днів поминання покійних родичів.
РБК Україна (проєкт Styler) розповідає, як зміняться дати батьківських субот восени 2023 року.
Що таке батьківські суботи та які є традиції
Це особливі дати у церковному календарі, коли заведено згадувати померлих родичів. У такі дні обов'язково замовляють службу в церкві або пишуть спеціальні записки, де вказують за кого з померлих рідних потрібно помолитися.
На поминальних службах ставлять свічку в церкві за упокій душі померлих. До церкви також приносять хліб, крупи, борошно, печиво та сіль - для нужденних.
Також у ці дні заведено відвідувати цвинтарі після поминальної служби у церкві, наводити лад на могилах та поминати у своїх молитвах померлих.
З давніших традицій: у поминальні дні потрібно зробити добру справу, подати милостиню нужденним і зібрати невелику поминальну трапезу.
Категорично не можна в такі дні лаятись, вживати погані слова, влаштовувати галасливі поминки по покійних і згадувати померлих зі злістю або образою.
Батьківські суботи восени 2023
Покровська субота - 30 вересня
Дмитрівська батьківська субота - 21 жовтня
Кузьміна субота - 28 жовтня
Михайлівська субота - 4 листопада
Батьківська субота перед Різдвяним постом - 11 листопада
Батьківські суботи за новим календарем у 2024 році
М'ясопусна поминальна субота, Вселенська батьківська субота - 18 лютого
Поминальна 2 субота Великого посту - 11 березня
Поминальна 3 субота Великого посту - 18 березня
Поминальна 4 субота Великого посту - 25 березня
Радониця (Проводи) - 25 квітня
Троїцька субота, Вселенська батьківська субота - 3 червня
Батьківська субота перед початком Петрова посту - 10 червня
Батьківська субота перед початком Успенського посту - 12 серпня
Покровська субота - 30 вересня
Дмитрівська батьківська субота - 21 жовтня
Кузьміна субота - 28 жовтня
Михайлівська субота - 4 листопада
Батьківська субота перед початком Різдвяного посту - 11 листопада
До речі, раніше ми писали про те, коли за новим церковним календарем тепер відзначатимуть найпопулярніші дні ангела.
А ще розповідали про те, коли 2023 року відзначатимуть Покрову Пресвятої Богородиці.