RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Церковный календарь на ноябрь 2023: важные даты по-новому

Церковный календарь на ноябрь 2023 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Когда ПЦУ перешла на новоюлианский церковный календарь, все даты праздников сдвинулись на 13 дней назад. Поэтому теперь некоторые из них следует отмечать по так называемому "новому стилю".

РБК-Украина (проект Styler) публикует новый церковный календарь праздников на ноябрь 2023.

Новый календарь ПЦУ на ноябрь 2023

  • 1 ноября - святых чудотворцев Космы и Дамьяна
  • 2 ноября - священномучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста
  • 3 ноября - священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала
  • 4 ноября - преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра и Ермея, Михайловская родительская суббота
  • 5 ноября - священномучеников Галактиона и Эпистимы
  • 6 ноября - Павла, архиепископа Константинопольского
  • 7 ноября - памяти 33 Мучеников в Мелитине
  • 8 ноября - Собор архистратига Михаила
  • 9 ноября - преподобных Матроны и Теоктисты
  • 10 ноября - святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, что с ними
  • 11 ноября - священномучеников Мины, Виктора и Винкентия, преподобного Феодора Студита, отцовская поминальная суббота перед Рождественским постом
  • 12 ноября - священномученика Иосафата
  • 13 ноября - святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского
  • 14 ноября - святого апостола Филиппа
  • 15 ноября - начало Рождественского поста, священномучеников Гурия, Самона и Авива.
  • 16 ноября - святого апостола Матфея
  • 17 ноября - святителя Григория, епископа Неокесарийского
  • 18 ноября - священномучеников Платона и Романа
  • 19 ноября - святого пророка Авдия, священномученика Варлаама
  • 20 ноября - преподобного Григория Декаполита
  • 21 ноября - Введение в храм Пресвятой Богородицы
  • 22 ноября - святого апостола Филимона и тех, что с ним
  • 23 ноября - святых Амфилохия и Григория
  • 24 ноября - святой великомученицы Екатерины  святого великомученика Меркурия
  • 25 ноября - Введение в храм Пресвятой Богородицы, священномученика Климента
  • 26 ноября - преподобного Алипия, столбника
  • 27 ноября - святого великомученика Иакова Персиянина, преподобного Палладия
  • 28 ноября - святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха
  • 29 ноября - святых мучеников Парамона и Филумена
  • 30 ноября - святого апостола Андрея Первозванного

Что известно об изменении календаря

С 1 сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.

Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:

  • Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября (вместо 21 сентября)
  • Воздвижение Честного Креста Господня - 14 сентября (вместо 27 сентября)
  • Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)
  • Введение в Храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября (вместо 4 декабря)
  • Андрея Первозванного - 30 ноября (вместо 13 декабря)
  • День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)
  • Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)
  • Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря (вместо 8 января)
  • День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря (вместо 13 января)
  • Святого Василия Великого - 1 января (вместо 14 января)
  • Крещение Господне - 6 января (вместо 19 января)
  • Сретение Господне - 2 февраля (вместо 15 февраля)
  • Благовещение Девы Марии - 25 марта (вместо 7 апреля)
  • Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Купала) - 24 июня (вместо 7 июля)
  • Святых апостолов Петра и Павла - 29 июня (вместо 12 июля)
  • День Ильи Пророка - 20 июля (вместо 2 августа)
  • Маковея, Медовый Спас - 1 августа (вместо 14 августа)
  • Преображение Господне (Яблочный Спас) - 6 августа (вместо 19 августа)
  • Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа (вместо 28 августа)
  • Усекновение председателя Иоанна Предтечи - 29 августа (вместо 11 сентября)

Раньше мы рассказывали, когда будут родительские субботы в 2023 году по новому календарю.

Читайте также, почему новоюлианский календарь правильнее григорианского.

Читайте РБК-Украина в Google News
церковный календарь