Церковні свята лютого 2023: найважливіші дати особливого місяця

У лютому 2023, найкоротшому місяці в році, ми відзначимо багато цікавих церковних і народних свят, найголовнішими з яких буде Масляна – особливий період, який має глибокі народні традиції.
Що відомо про головні події лютого – в матеріалі Styler нижче.
Масляна – це тиждень перед Великим постом, що триватиме до самого Великодня. Цьогоріч це буде з 20 до 26 лютого.
Він знаменує кінець зимових свят, коли дозволяється гучно веселитися, вживати скоромне, тобто їсти м’ясні і молочні продукти, помірно пити алкоголь.
Звісно ж головним символом Масляної є млинці – круглі, мов Сонце, яке в останній зимовий місяць все раніше встає і нагадує про наближення життя, розквіт природи і новий життєвий цикл.
Раніше ми писали також про всі важливі свята, які будуть відзначатися українцями 2023 року, і чи будуть вони додатковими вихідними днями.
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