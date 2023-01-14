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Церковні свята лютого 2023: найважливіші дати особливого місяця

Фото: Які свята відзначимо у лютому 2023 (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

У лютому 2023, найкоротшому місяці в році, ми відзначимо багато цікавих церковних і народних свят, найголовнішими з яких буде Масляна – особливий період, який має глибокі народні традиції.

Що відомо про головні події лютого – в матеріалі Styler нижче.

Коли Масляна 2023

Масляна – це тиждень перед Великим постом, що триватиме до самого Великодня. Цьогоріч це буде з 20 до 26 лютого.

Він знаменує кінець зимових свят, коли дозволяється гучно веселитися, вживати скоромне, тобто їсти м’ясні і молочні продукти, помірно пити алкоголь.

Звісно ж головним символом Масляної є млинці – круглі, мов Сонце, яке в останній зимовий місяць все раніше встає і нагадує про наближення життя, розквіт природи і новий життєвий цикл.

Окрім Масляної у лютому українців чекають такі важливі церковні свята:

  • 5 лютого – Тиждень про митаря і фарисея;
  • 6 лютого – Початок суцільного тижня митаря і фарисея;
  • 12 лютого – Тиждень про блудного сина, Останній день суцільного тижня митаря і фарисея;
  • 15 лютого – Стрітення Господнє;
  • 18 лютого – Вселенська батьківська субота
  • 19 лютого – Тиждень про Страшний суд;
  • 20 лютого – Перший день Масляної;
  • 26 лютого – Останній день Масляної, Спогад Адамова вигнання, Прощена неділя;
  • 27 лютого – Початок Великого посту.

Раніше ми писали також про всі важливі свята, які будуть відзначатися українцями 2023 року, і чи будуть вони додатковими вихідними днями.

Крім того читайте, які світські свята нас чекають у лютому 2023 року.

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