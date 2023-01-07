Новий календар вихідних і свят у лютому 2023: скільки будемо відпочивати

Свята і вихідні у лютому (фото: freepik)

Лютий - останній місяць зими і найкоротший у році. Оскільки 2023-й не високосний, в місяці буде 28 днів, тобто рівно чотири тижні, але важливих дат в лютому буде немало.

Які пам'ятні дні і свята ми відзначимо наприкінці зими - читайте нижче в матеріалі Styler.