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Новий календар вихідних і свят у лютому 2023: скільки будемо відпочивати

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Субота 07 січня 2023 14:01
Новий календар вихідних і свят у лютому 2023: скільки будемо відпочивати Свята і вихідні у лютому (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Лютий - останній місяць зими і найкоротший у році. Оскільки 2023-й не високосний, в місяці буде 28 днів, тобто рівно чотири тижні, але важливих дат в лютому буде немало.

Які пам'ятні дні і свята ми відзначимо наприкінці зими - читайте нижче в матеріалі Styler.

Скільки буде вихідних і робочих днів

Оскільки додаткових вихідних у лютому не передбачається, та й через воєнний стан вони неможливі, працювати ми будемо 20 днів, а відпочивати - 8.

Вихідні дні лютого: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.

Новий календар вихідних і свят у лютому 2023: скільки будемо відпочивати

Календар на лютий 2023 (колаж Styler)

Святкові дні і визначні дати лютого 2023

2 лютого - День бабака, День безпечного інтернету

4 лютого - Всесвітній день боротьби проти рака

6 лютого - Міжнародний день бармена

9 лютого - Міжнародний день стоматолога

11 лютого - Всесвітній день хворого

14 лютого - День Святого Валентина, День комп'ютерника

15 лютого - Стрітення Господнє, Міжнародний день онкохворої дитини, День вшановування учасників бойових дій на території інших держав

17 лютого - День спонтанного прояву доброти, День кота в Європі

20 лютого - Масляна, Всесвітній день соціальної справедливості

21 лютого - Міжнародний день рідної мови

22 лютого - Міжнародний день підтримки жертв злочинів

24 лютого - Рік від повномасштабного вторгнення Росії на територію України

26 лютого - Прощена неділя

27 лютого - Початок Великого посту

Читайте також про календар найважливіших подій 2023 року.

Крім того ми писали, коли треба колядувати, посівати і щедрувати.

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