Церковные праздники февраля 2023: самые важные даты особенного месяца

В феврале 2023, самом коротком месяце в году, мы отметим много особых церковных и народных праздников, самым главным из которых будет Масленица – особенный период, имеющий глубокие народные традиции.
Что известно о главных событиях февраля – в материале Styler ниже.
Масленица – это неделя перед Великим постом, которая продлится до самой Пасхи. В этом году это будет с 20 по 26 февраля.
Он знаменует конец зимних праздников, когда разрешается шумно веселиться, употреблять скоромное, то бишь есть мясные и молочные продукты, умеренно пить алкоголь.
Конечно же главным символом Масленицы являются блины – круглые, как Солнце, которое в последний зимний месяц все раньше встает и напоминает о приближении жизни, расцвете природы и новом жизненном цикле.
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