ua ru
Пн, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Церковне свято 29 травня: які речі суворо заборонено робити в цей день

Новость на русском →
Понеділок 29 травня 2023 06:00
Церковне свято 29 травня: які речі суворо заборонено робити в цей день Яке свято 29 травня (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

29 травня 2023 року православна церква вшановує пам'ять преподобного Феодора Освяченого, ігумена. В народі цей день здавна йменували Федір Житник, і він мав багато заборон і традицій.

Що не можна робити, а що можна і треба, традиції, прикмети і всі дні ангела - далі в матеріалі Styler.

Що треба зробити на Житника

Наші предки вважали, що в цю дату неодмінно потрібно посіяти жито. Сіяли так само ячмінь, овес, пшеницю, і цей день вважали крайнім для посіву зернових. Будь-яку роботу на землі починали з молитовного звернення до святого.

Починали готуватися до нового "сезону весіль": дівчата-наречені сідали за вишивання весільного рушника, а хлопці-женихи - робили ремонт у будинку майбутніх тестів.

Головною стравою на столі була каша - манна, ячна, гречана та з інших круп.

Сьогодні рекомендовано займатися легкою роботою: шити, вишивати тощо.

Що сьогодні не можна робити

День вважається нещасливим для нових починань.

У цей день прикмети радять бережливо ставитися до землі: не можна забивати в неї кілки, копати ями, використовувати для неї будь-які гострі предмети. Також не можна працювати на полі та в городі після полудня.

Несприятливий день для посадки малини і смородини - вважається, що ці рослини не приживуться.

Не рекомендується користуватися ложками. Наші предки вірили, що у цей день можна "зачерпнути" біду.

Суворо заборонено майбутній свекрусі допомагати сьогодні нареченій з вибором весільної сукні.

Якщо на цю суботу призначене одруження, молодому подружжю не слід надягати чужі обручки.

Закоханим не можна сьогодні спати в одному ліжку, інакше будуть сварки.

Незаміжній дівчині не можна обговорювати коханого ні з ким, щоб не накликати біду.

Прикмети на 29 травня

  • Грім - до хорошого врожаю зернових і фруктів.
  • Зацвіла горобина - до теплого літа і хорошої риболовлі.
  • Після дощу немає метеликів - до негоди.
  • Якщо йде дощ і чути квакання жаб у водоймах - погода скоро налагодиться.
  • Ластівки в день Житника на гнізда сідають - червень буде спекотним, якщо пташки продовжують грати в повітрі - перший місяць літа буде дощовим.

29 травня День ангела відзначають:

Олександр, Аркадій, Георгій, Єфрем, Модест, Муза, Микола, Петро, Федір.

Раніше ми писали про кімнатні рослини, які провокують біди і злидні.

Також читайте, як місяць весілля впливає на щастя в шлюбі.

Читайте РБК-Україна в Google News
прикмети свято в Україні свято