Церковне свято 29 травня: які речі суворо заборонено робити в цей день
29 травня 2023 року православна церква вшановує пам'ять преподобного Феодора Освяченого, ігумена. В народі цей день здавна йменували Федір Житник, і він мав багато заборон і традицій.
Що не можна робити, а що можна і треба, традиції, прикмети і всі дні ангела - далі в матеріалі Styler.
Що треба зробити на Житника
Наші предки вважали, що в цю дату неодмінно потрібно посіяти жито. Сіяли так само ячмінь, овес, пшеницю, і цей день вважали крайнім для посіву зернових. Будь-яку роботу на землі починали з молитовного звернення до святого.
Починали готуватися до нового "сезону весіль": дівчата-наречені сідали за вишивання весільного рушника, а хлопці-женихи - робили ремонт у будинку майбутніх тестів.
Головною стравою на столі була каша - манна, ячна, гречана та з інших круп.
Сьогодні рекомендовано займатися легкою роботою: шити, вишивати тощо.
Що сьогодні не можна робити
День вважається нещасливим для нових починань.
У цей день прикмети радять бережливо ставитися до землі: не можна забивати в неї кілки, копати ями, використовувати для неї будь-які гострі предмети. Також не можна працювати на полі та в городі після полудня.
Несприятливий день для посадки малини і смородини - вважається, що ці рослини не приживуться.
Не рекомендується користуватися ложками. Наші предки вірили, що у цей день можна "зачерпнути" біду.
Суворо заборонено майбутній свекрусі допомагати сьогодні нареченій з вибором весільної сукні.
Якщо на цю суботу призначене одруження, молодому подружжю не слід надягати чужі обручки.
Закоханим не можна сьогодні спати в одному ліжку, інакше будуть сварки.
Незаміжній дівчині не можна обговорювати коханого ні з ким, щоб не накликати біду.
Прикмети на 29 травня
- Грім - до хорошого врожаю зернових і фруктів.
- Зацвіла горобина - до теплого літа і хорошої риболовлі.
- Після дощу немає метеликів - до негоди.
- Якщо йде дощ і чути квакання жаб у водоймах - погода скоро налагодиться.
- Ластівки в день Житника на гнізда сідають - червень буде спекотним, якщо пташки продовжують грати в повітрі - перший місяць літа буде дощовим.
29 травня День ангела відзначають:
Олександр, Аркадій, Георгій, Єфрем, Модест, Муза, Микола, Петро, Федір.
Раніше ми писали про кімнатні рослини, які провокують біди і злидні.
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