Церковне свято 29 травня: які речі суворо заборонено робити в цей день

29 травня 2023 року православна церква вшановує пам'ять преподобного Феодора Освяченого, ігумена. В народі цей день здавна йменували Федір Житник, і він мав багато заборон і традицій.

Що не можна робити, а що можна і треба, традиції, прикмети і всі дні ангела - далі в матеріалі Styler.

Що треба зробити на Житника

Наші предки вважали, що в цю дату неодмінно потрібно посіяти жито. Сіяли так само ячмінь, овес, пшеницю, і цей день вважали крайнім для посіву зернових. Будь-яку роботу на землі починали з молитовного звернення до святого.

Починали готуватися до нового "сезону весіль": дівчата-наречені сідали за вишивання весільного рушника, а хлопці-женихи - робили ремонт у будинку майбутніх тестів.

Головною стравою на столі була каша - манна, ячна, гречана та з інших круп.

Сьогодні рекомендовано займатися легкою роботою: шити, вишивати тощо.

Що сьогодні не можна робити

День вважається нещасливим для нових починань.

У цей день прикмети радять бережливо ставитися до землі: не можна забивати в неї кілки, копати ями, використовувати для неї будь-які гострі предмети. Також не можна працювати на полі та в городі після полудня.

Несприятливий день для посадки малини і смородини - вважається, що ці рослини не приживуться.

Не рекомендується користуватися ложками. Наші предки вірили, що у цей день можна "зачерпнути" біду.

Суворо заборонено майбутній свекрусі допомагати сьогодні нареченій з вибором весільної сукні.

Якщо на цю суботу призначене одруження, молодому подружжю не слід надягати чужі обручки.

Закоханим не можна сьогодні спати в одному ліжку, інакше будуть сварки.

Незаміжній дівчині не можна обговорювати коханого ні з ким, щоб не накликати біду.

Прикмети на 29 травня

Грім - до хорошого врожаю зернових і фруктів.

Зацвіла горобина - до теплого літа і хорошої риболовлі.

Після дощу немає метеликів - до негоди.

Якщо йде дощ і чути квакання жаб у водоймах - погода скоро налагодиться.

Ластівки в день Житника на гнізда сідають - червень буде спекотним, якщо пташки продовжують грати в повітрі - перший місяць літа буде дощовим.

29 травня День ангела відзначають:

Олександр, Аркадій, Георгій, Єфрем, Модест, Муза, Микола, Петро, Федір.