Місяць весілля впливає на щастя в шлюбі: коли суворо заборонено одружуватися

Здавна українці вірили, що на щастя в шлюбі впливає місяць, в якому ви підете під вінець. Також вдалими для одруження вважалися певні свята.

Коли можна брати шлюб, а коли робити цього не варто - в матеріалі Styler далі.

Весільні прикмети по місяцях

Січень - вважається найнесприятливішим місяцем для весілля. Здавна вірили, що взяти шлюб в січні - до раннього вдівства.

Лютий - хороший місяць. Вважається, що одруження в лютому - до гармонійного та дружнього подружнього життя.

Березень - до розлуки з рідною стороною. Вважалося, що наречені чи їхні діти, народжені після березневого шлюбу, житимуть на чужині.

Квітень - до мінливого, як квітнева погода, сімейного життя. Обіцяє нареченим часті конфлікти, сварки, що чергуються з бурхливими примиреннями.

Травень - породив найвідоміші весільні забобони: "одружитися у маї (російською) травні - все життя промаятися". Але ця прикмета може бути пов'язана з тим, що травень - місяць польових робіт у наших предків. І в цей час - не до весільних клопотів.

Червень - шлюби, укладені у період, називалися "медові". А життя молодят обіцяло пройти в коханні, теплі та радості.

Липень - обіцяє молодим життя повне випробувань та досягнень, турбот та приємних сюрпризів.

Серпень - одруження в цьому місяці обіцяє міцний шлюб, гармонію та взаєморозуміння між чоловіком та дружиною.

Вересень - хороший місяць для весілля. До стабільного, розміреного та тихого життя, без особливих зльотів, зате і без значних падінь.

Жовтень - несприятливий час. Вважається, що життя буде важким і неспокійним, обіцяє труднощі та постійний клопіт.

Листопад - найбільш сприятливий місяць для фінансового благополуччя та безбідного життя. Вважається, що в домі пари, одруженої у листопаді, завжди панує згода та достаток.

Грудень - теж прогнозує багатство, але трохи інше. Життя такої сім'ї буде багате на взаємне кохання, що міцнішає з кожним роком.

Найвдаліші для весілля дати в календарі

Вважається, що пара, яка зіграла весілля на Івана Купала (7 липня), буде любити один одного, жити у злагоді та достатку. Навіть кажуть "Купала - у розкоші купатися".

На Масляну (кінець лютого - початок березня) теж грали багато весіль, щоб "все життя як сир у маслі кататися".

Весілля на Свято Покрови Пресвятої Богородиці (14 жовтня) до здорового багатодітного потомства.