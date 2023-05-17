Місяць весілля впливає на щастя в шлюбі: коли суворо заборонено одружуватися
Здавна українці вірили, що на щастя в шлюбі впливає місяць, в якому ви підете під вінець. Також вдалими для одруження вважалися певні свята.
Коли можна брати шлюб, а коли робити цього не варто - в матеріалі Styler далі.
Весільні прикмети по місяцях
Січень - вважається найнесприятливішим місяцем для весілля. Здавна вірили, що взяти шлюб в січні - до раннього вдівства.
Лютий - хороший місяць. Вважається, що одруження в лютому - до гармонійного та дружнього подружнього життя.
Березень - до розлуки з рідною стороною. Вважалося, що наречені чи їхні діти, народжені після березневого шлюбу, житимуть на чужині.
Квітень - до мінливого, як квітнева погода, сімейного життя. Обіцяє нареченим часті конфлікти, сварки, що чергуються з бурхливими примиреннями.
Травень - породив найвідоміші весільні забобони: "одружитися у маї (російською) травні - все життя промаятися". Але ця прикмета може бути пов'язана з тим, що травень - місяць польових робіт у наших предків. І в цей час - не до весільних клопотів.
Червень - шлюби, укладені у період, називалися "медові". А життя молодят обіцяло пройти в коханні, теплі та радості.
Липень - обіцяє молодим життя повне випробувань та досягнень, турбот та приємних сюрпризів.
Серпень - одруження в цьому місяці обіцяє міцний шлюб, гармонію та взаєморозуміння між чоловіком та дружиною.
Вересень - хороший місяць для весілля. До стабільного, розміреного та тихого життя, без особливих зльотів, зате і без значних падінь.
Жовтень - несприятливий час. Вважається, що життя буде важким і неспокійним, обіцяє труднощі та постійний клопіт.
Листопад - найбільш сприятливий місяць для фінансового благополуччя та безбідного життя. Вважається, що в домі пари, одруженої у листопаді, завжди панує згода та достаток.
Грудень - теж прогнозує багатство, але трохи інше. Життя такої сім'ї буде багате на взаємне кохання, що міцнішає з кожним роком.
Найвдаліші для весілля дати в календарі
Вважається, що пара, яка зіграла весілля на Івана Купала (7 липня), буде любити один одного, жити у злагоді та достатку. Навіть кажуть "Купала - у розкоші купатися".
На Масляну (кінець лютого - початок березня) теж грали багато весіль, щоб "все життя як сир у маслі кататися".
Весілля на Свято Покрови Пресвятої Богородиці (14 жовтня) до здорового багатодітного потомства.
Раніше ми писали, як ще на весіллі зрозуміти, що пара розлучиться.
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