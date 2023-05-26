Кімнатні рослини які провокують біди і злидні. Викиньте і вам стане легше
Деякі кімнатні рослини можуть негативно впливати на енергетику в домі, привертаючи туди лише негатив - біди, сварки, бідність.
Яких вазонів варто позбутися просто зараз, дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.
Плющ
Це чи не найвідоміша рослина з "поганою" репутацією. Кажуть, що такий в'юн у вашій оселі несе масу негативних наслідків.
Жінкам - приносить проблеми в особистому житті, фінансові труднощі і неприємності. Чоловіки можуть ставати більш дратівливими і швидко втомлюватися.
Плющ варто посадити тільки за межами будинку або поруч з воротами. Кажуть, так він здатен захистити від зла та пристріту.
Плющ краще тримати поза домом (фото: pixabay)
Монстера
Монстера належить до категорії ліан, які, як вважається, сильно висмоктують позитивну життєву енергію з людей що живуть поруч з ними.
Ця кімнатна рослина, подібно до плюща приносить тільки нещастя. Кажуть, що через монстеру з сім'ї може навіть піти чоловік.
Монстеру називають мужегоном (фото: rastenievod)
Сансев'єрія
Щучий хвіст, або сансев'єрія, користується величезною популярністю серед квітникарів. Проте вона не така позитивна, як може здатися на перший погляд і приносити її додому не варто.
Кажуть, сансев'єрія має дуже сильну руйнівну енергетику, яка спрямована на те, щоб порушити сімейне благополуччя.
Сансев'єрія витягує енергію з родини (фото: pixabay)
Папороть
Ця рослина здавна вважається символом смерті, горя та біди в будинку. Подейкують, через папороть може початися депресія, серйозна хвороба або біда.
Крім того, папороть здатна висмоктувати з вас всі гроші на непотрібні речі.
Папороть - символ горя (фото: rastenievod)
Азалія
Вона із першого погляду закохує в себе своїм красивим цвітінням. Оманлива азалія - визнаний енергетичний вампір. Вважається, що квітка в домі приносить великі сварки та скандали.
А якщо її поставити в спальні біля ліжка, то можна навіть погіршити здоров'я.
Азалія гарна, але підступна (фото: rastenievod)
Калла
Ці квітки на вигляд красиві і крихкі, однак їх присутність приносить в будинок печаль і негатив.
Експерти рекомендують відмовитися від такої краси заради власного спокою.
Ніжна калла - квітка печалі (фото: pixabay)
Раніше ми писали, які рослини-обереги захищають дім від лихого ока.
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