Кімнатні рослини які провокують біди і злидні. Викиньте і вам стане легше

Деякі кімнатні рослини можуть негативно впливати на енергетику в домі, привертаючи туди лише негатив - біди, сварки, бідність.

Яких вазонів варто позбутися просто зараз, дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.

Плющ

Це чи не найвідоміша рослина з "поганою" репутацією. Кажуть, що такий в'юн у вашій оселі несе масу негативних наслідків.

Жінкам - приносить проблеми в особистому житті, фінансові труднощі і неприємності. Чоловіки можуть ставати більш дратівливими і швидко втомлюватися.

Плющ варто посадити тільки за межами будинку або поруч з воротами. Кажуть, так він здатен захистити від зла та пристріту.

Плющ краще тримати поза домом (фото: pixabay)

Монстера

Монстера належить до категорії ліан, які, як вважається, сильно висмоктують позитивну життєву енергію з людей що живуть поруч з ними.

Ця кімнатна рослина, подібно до плюща приносить тільки нещастя. Кажуть, що через монстеру з сім'ї може навіть піти чоловік.

Монстеру називають мужегоном (фото: rastenievod)

Сансев'єрія

Щучий хвіст, або сансев'єрія, користується величезною популярністю серед квітникарів. Проте вона не така позитивна, як може здатися на перший погляд і приносити її додому не варто.

Кажуть, сансев'єрія має дуже сильну руйнівну енергетику, яка спрямована на те, щоб порушити сімейне благополуччя.

Сансев'єрія витягує енергію з родини (фото: pixabay)

Папороть

Ця рослина здавна вважається символом смерті, горя та біди в будинку. Подейкують, через папороть може початися депресія, серйозна хвороба або біда.

Крім того, папороть здатна висмоктувати з вас всі гроші на непотрібні речі.

Папороть - символ горя (фото: rastenievod)

Азалія

Вона із першого погляду закохує в себе своїм красивим цвітінням. Оманлива азалія - визнаний енергетичний вампір. Вважається, що квітка в домі приносить великі сварки та скандали.

А якщо її поставити в спальні біля ліжка, то можна навіть погіршити здоров'я.

Азалія гарна, але підступна (фото: rastenievod)

Калла

Ці квітки на вигляд красиві і крихкі, однак їх присутність приносить в будинок печаль і негатив.

Експерти рекомендують відмовитися від такої краси заради власного спокою.

Ніжна калла - квітка печалі (фото: pixabay)