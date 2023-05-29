Церковный праздник 29 мая: какие вещи строго-настрого запрещено делать в этот день

29 мая 2023 года православная церковь чтит память преподобного Феодора Освященного, игумена. Этот день издавна назывался в народе Федором Житником, и у него было много запретов и традиций.

Что нельзя делать, а что можно и нужно, традиции, приметы и все дни ангела - дальше в материале Styler.

Что нужно сделать на Житника

Наши предки считали, что в эту дату обязательно нужно посеять рожь (жито). Сеяли также ячмень, овес, пшеницу, и этот день считали крайним для посева зерновых. Любую работу на земле начинали с молитвенного обращения к святому.

Начинали готовиться к новому "сезону свадеб": девушки-невесты садились за вышивание свадебного рушника, а парни-женихи - делали ремонт в доме будущих тестов.

Главным блюдом на столе была каша - манная, ячневая, гречневая и из других круп.

Сегодня рекомендуется заниматься легкой работой: шить, вышивать и т. д.

Что сегодня нельзя делать

День считается несчастливым для новых начинаний.

В этот день приметы советуют бережно относиться к земле: нельзя забивать в нее колья, копать ямы, использовать для нее какие-либо острые предметы. Также нельзя работать на поле и в огороде после полудня.

Неблагоприятный день для посадки малины и смородины - считается, что эти растения не приживутся.

Не рекомендуется пользоваться ложками. Наши предки верили, что в этот день можно "зачерпнуть" беду.

Строго запрещено будущей свекрови помогать сегодня невесте с выбором свадебного платья.

Если на эту субботу назначена женитьба, молодым супругам не следует надевать чужие кольца.

Влюбленным нельзя сегодня спать в одной кровати, иначе будут ссоры.

Незамужней девушке нельзя обсуждать любимого ни с кем, чтобы не навлечь беду.

Приметы на 29 мая

Гром - к хорошему урожаю зерновых и фруктов.

Зацвела рябина - к теплому лету и хорошей рыбалке.

После дождя нет бабочек = к непогоде.

Если идет дождь и слышно квакание лягушек в водоемах - погода скоро наладится.

Ласточки в день Житника на гнезда садятся - июнь будет жарким, если птички продолжают играть в воздухе - первый месяц лета будет дождливым.

29 мая День ангела отмечают:

Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор.