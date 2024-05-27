Церковне свято 27 травня: які найголовніші заборони та народні прикмети

В понеділок 27 травня, починається четвертий тиждень після Великодня. В цей день церква вшановує священномученика Ферапонта, Сардійського єпископа, мученицю Феодору і воїна Дідіма.
Про історію свята та народні прикмети, читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).
Ферапонт був святителем в Сардійській церкві за часів правління язичника Юліана. Через християнську віру Ферапонта засудили до тортур і страти, проте святий не зрікся переконань.
Феодора-діва і Дідім, яких також вшановують цього дня, жили в Александрії за правління Діоклітіана - та масових гонінь християн. За біблійними переказами, після Феодориного визнання своєї віри на суді, її наказали відвести в блудний дім.
Проте дівчину врятував Дідім, розігнавши блудників та допомігши Феодорі втекти. За це Дідіма засудили до страти - однак Феодора вирішила розділити цю участь з ним.
Пращури вірили, що цього дня господар житла - домовик - ховається під віником. Тому уникали прибирання, щоб не винести зі сміттям щастя та добробуту.
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Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар.