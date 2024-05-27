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Церковне свято 27 травня: які найголовніші заборони та народні прикмети

Яке свято 27 травня (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

В понеділок 27 травня, починається четвертий тиждень після Великодня. В цей день церква вшановує священномученика Ферапонта, Сардійського єпископа, мученицю Феодору і воїна Дідіма.

Про історію свята та народні прикмети, читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія свята

Ферапонт був святителем в Сардійській церкві за часів правління язичника Юліана. Через християнську віру Ферапонта засудили до тортур і страти, проте святий не зрікся переконань.

Феодора-діва і Дідім, яких також вшановують цього дня, жили в Александрії за правління Діоклітіана - та масових гонінь християн. За біблійними переказами, після Феодориного визнання своєї віри на суді, її наказали відвести в блудний дім.

Проте дівчину врятував Дідім, розігнавши блудників та допомігши Феодорі втекти. За це Дідіма засудили до страти - однак Феодора вирішила розділити цю участь з ним.

Пращури вірили, що цього дня господар житла - домовик - ховається під віником. Тому уникали прибирання, щоб не винести зі сміттям щастя та добробуту.

Народні прикмети цього дня

  • Якщо сьогодні вранці погода спекотна - скоро буде дощ.
  • На Феодору на листі клена виступив сік - прикмета до вечірнього дощу.
  • Якщо сьогодні з'являються черв'яки при сонячній погоді - буде гроза.
  • 27 травня вдень погода хмарна, але ввечері хмар на небі нема - наступного дня буде сонячно.

Головні заборони на 27 травня

  • Не можна на Феодору розповідати секрети та прибирати - можна "викинути" своє щастя.
  • Цього дня не радять сперечатися чи сваритися - це може призвести до сильного конфлікту.
  • Не можна сьогодні позичати в когось гроші - можуть виникнути фінансові складнощі.
  • На Федору не слід проявляти зверхність у спілкуванні.

До речі, раніше ми писали про те, коли будуть святкувати Трійцю в 2024 році.

Читайте також про те, яких правил потрібно дотримуватися в церкві.

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар.

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