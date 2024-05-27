Церковне свято 27 травня: які найголовніші заборони та народні прикмети

Історія свята

Ферапонт був святителем в Сардійській церкві за часів правління язичника Юліана. Через християнську віру Ферапонта засудили до тортур і страти, проте святий не зрікся переконань.

Феодора-діва і Дідім, яких також вшановують цього дня, жили в Александрії за правління Діоклітіана - та масових гонінь християн. За біблійними переказами, після Феодориного визнання своєї віри на суді, її наказали відвести в блудний дім.

Проте дівчину врятував Дідім, розігнавши блудників та допомігши Феодорі втекти. За це Дідіма засудили до страти - однак Феодора вирішила розділити цю участь з ним.

Пращури вірили, що цього дня господар житла - домовик - ховається під віником. Тому уникали прибирання, щоб не винести зі сміттям щастя та добробуту.

Народні прикмети цього дня

Якщо сьогодні вранці погода спекотна - скоро буде дощ.

На Феодору на листі клена виступив сік - прикмета до вечірнього дощу.

Якщо сьогодні з'являються черв'яки при сонячній погоді - буде гроза.

27 травня вдень погода хмарна, але ввечері хмар на небі нема - наступного дня буде сонячно.

Головні заборони на 27 травня