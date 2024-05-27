Церковный праздник 27 мая: какие главные запреты и народные приметы

В понедельник 27 мая начинается четвертая неделя после Пасхи. В этот день церковь почитает священномученика Ферапонта, Сардейского епископа, мученицу Феодору и воина Дидима.
Об истории праздника и народных приметах, читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Ферапонт был святителем в Сардейской церкви при правлении язычника Юлиана. Из-за христианской веры Ферапонта приговорили к пыткам и казни, однако святой не отрекся от убеждений.
Феодора-дева и Дидим, которых также почитают в этот день, жили в Александрии во время правления Диоклитиана и массовых гонений христиан. По библейским преданиям, после признания Феодоры своей веры на суде, ее приказали увести в блудный дом.
Однако девушку спас Дидим, разогнав блудников, и помог Феодоре убежать. За это Дидима приговорили к смертной казни - однако Феодора решила разделить эту участь с ним.
Предки верили, что в этот день хозяин жилья - домовой - прячется под веником. Поэтому избегали уборки, чтобы не вынести с мусором счастье и благополучие.
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Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.