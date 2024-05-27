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Церковный праздник 27 мая: какие главные запреты и народные приметы

Какой праздник 27 мая (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

В понедельник 27 мая начинается четвертая неделя после Пасхи. В этот день церковь почитает священномученика Ферапонта, Сардейского епископа, мученицу Феодору и воина Дидима.

Об истории праздника и народных приметах, читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Ферапонт был святителем в Сардейской церкви при правлении язычника Юлиана. Из-за христианской веры Ферапонта приговорили к пыткам и казни, однако святой не отрекся от убеждений.

Феодора-дева и Дидим, которых также почитают в этот день, жили в Александрии во время правления Диоклитиана и массовых гонений христиан. По библейским преданиям, после признания Феодоры своей веры на суде, ее приказали увести в блудный дом.

Однако девушку спас Дидим, разогнав блудников, и помог Феодоре убежать. За это Дидима приговорили к смертной казни - однако Феодора решила разделить эту участь с ним.

Предки верили, что в этот день хозяин жилья - домовой - прячется под веником. Поэтому избегали уборки, чтобы не вынести с мусором счастье и благополучие.

Народные приметы этого дня

  • Если сегодня утром жаркая погода - скоро будет дождь.
  • На Феодоре на листьях клена выступил сок - примета к вечернему дождю.
  • Если сегодня появляются черви при солнечной погоде - будет гроза.
  • 27 мая днем погода будет облачной, но вечером туч на небе нет - на следующий день будет солнечно.

Главные запреты на 27 мая

  • Нельзя на Феодоре рассказывать секреты и убирать - можно "выбросить" свое счастье.
  • В этот день не советуют спорить или ссориться - это может привести к сильному конфликту.
  • Нельзя сегодня одалживать у кого-то деньги - могут возникнуть финансовые сложности.
  • На Федору не следует проявлять пренебрежительность в общении.

Кстати, раньше мы писали о том, когда будут праздновать Троицу в 2024 году.

Читайте также о том, какие правила нужно соблюдать в церкви.

Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.

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