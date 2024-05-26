4 важливих правила, які всі повинні дотримуватись у церкві

Правила поведінки в церкві - це значна складова нашої культури. Вони не лише визначають, як слід себе вести, а й відображають нашу повагу до святинь.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як одягнутися та правильно зайти до храму, а також основні правила поведінки в церкві.

Підготовка до походу в цуркву

Перш ніж прийти до церкви, важливо виконати певні підготовчі дії.

Багато людей помиляються, думаючи, що можна прийти до храму без попередньої підготовки. Священники наголошують на важливості як зовнішньої, так і внутрішньої підготовки перед відвідуванням церкви.

Вранці перед відвідуванням церкви рекомендовано вмитися, запалити свічку і прочитати подячну молитву.

Як одягнутися в церкву

Одяг повинен бути скромним і охайним, стриманих кольорів. Не можна приходити в брудному, зношеному або з неприємним запахом одязі. Вбрання може бути красивим і сучасним, але відповідати певним обмеженням і правилам пристойності.

Не слід забувати про те, що бути християнином потрібно не лише в храмі, а й поза ним.

Для жінок не рекомендується:

носити мініспідниці, відверті кофти з оголеними плечима або глибоким декольте

яскравий макіяж

Важливо пам'ятати, що не можна відволікати інших від молитви своїм одягом.

Поради чоловікам:

перед входом до храму необхідно зняти головний убір

не можна з’являтися в церкві в спортивному або неохайному одязі, а також в майках чи шортах

слід одягатися нарядно на недільні та святкові служби

Зовнішній образ також має виявляти повагу до Господа та всіх присутніх.

Як входити до церкви

Входити до церкви варто з поклоном, осінивши себе хресним знаменням тричі, промовляючи короткі молитви. А саме:

Господи, будь милосердний до мене, грішного

Господи, зніми гріхи та помилуй

Господи, спаси і збережи мене

А також церква рекомендує дотримуватися таких правил:

важливо не займати прохід навпроти царських воріт, щоб забезпечити вільний доступ до тетрапода

вітайтеся з присутніми поклоном, а не потисканням рук

церква не рекомендує сваритися - якщо ваше звичне місце зайняте, станьте там, де вільно

під час служби утримуйтеся від ходи по храму, особливо під час читання Святого Письма або молитви

уникайте переходу через храм між тетраподом та іконостасом

Правила поведінки в церкві

Щоб підготуватися до відвідування церкви та поводитися відповідно, слід дотримуватись таких правил:

під час божественної служби забороняється шуміти або розглядати інших парафіян і священників

під час співу важливо стояти мовчки, з опущеною головою

у храмі дозволено говорити, якщо це не порожні розмови, які відвертають увагу інших парафіян від молитви

не слід тримати руки схрещеними за спиною

вагітним жінкам не забороняється відвідувати церкву, а навпаки, заохочується

якщо свічка гасне або коптить, просто запаліть її знову, це не знак біди

церква вітає носіння натільного хреста, це символ віри та свідчення служіння Господу

Дотримання цих правил допоможе вам поводитися гідно та виявляти повагу до святого місця та інших парафіян.