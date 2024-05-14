Трійця 2024: коли будемо відзначати велике свято та що варто знати

Трійця належить до 12 найважливіших церковних свят. Дата цього свята завжди прив'язана до дати святкування Великодня, тому щороку вона змінюється. За канонами Трійця відзначається на 50 день після Світлого Христового Воскресіння.

Коли у 2024 році ми будемо святкувати Трійцю і які традиції варто знати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли буде Трійця

Трійця, П'ятидесятниця або Зелена неділя у 2024 році випадає на 23 червня, 50 день після Великодня. У християн західного обряду Великдень був раніше - 31 березня, тому і Трійцю вони будуть святкувати раніше - 19 травня.

Значення свята Трійці

По Біблії Бог є єдністю Отця, Сина та Святого Духа. Саме від цього виразу й походить основна назва свята. На 50 день після воскресіння Ісуса Христа перед його учнями з'явився Святий Дух.

Апостоли від нього отримали дар зцілення та можливість говорити різними мовами, й це дало їм можливість поширювати християнство по всьому світу.

Традиції Трійці

У церквах на Трійцю проводять святкові богослужіння і великі вечірні служби. Основні символи свята - зелені гілочки берези та інших дерев. Такими гілочками прикрашають будинки, ворота, церкви - вікна та двері. Згідно з повір'ями, зелень допомагає захистити від зла і приваблює в дім добробут та щастя.

На святкову літургію священники вдягають шати зеленого кольору, католицькі - білого. А парафіяни вдягалися у святковий одяг.

Після служби у церквах та храмах є ще одна традиція - збиратися великою родиною і друзями за великим столом, їсти коровай та святкові страви. Оскільки у ці дні вже завжди тепло - молодь влаштовує гуляння на природі.

До свята починали збирати цілющі трави - пижму, мати-й-мачуху, чебрець, мелісу. З цих рослин заварювали лікувальний чай, а залишки засушували на зиму.

Також на Трійцю запрошують священника додому, щоб освятити колодязну воду та колодязь.

Чому "Зелені свята"

У народі Трійцю переважно називають Зеленими святами й ця назва йде ще від дохристиянських часів. У давнину було заведено святкувати завершення весняного сезону і початок літнього. А зелень символізували нове життя.

Тому на Зелені свята молодь збирала гілля з листками та прикрашала віконниці та ікони у будинку. Недотримання цієї традиції вважалося гріхом.

Якщо листя залишалося зеленим і свіжим і наступного дня, то вважалося, що біди та хвороби обійдуть цю оселю стороною.

Що робити на Трійцю не можна

Як і будь-яке велике свято, на Трійцю існує декілька суворих заборон. А саме: