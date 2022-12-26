Церковне свято 26 грудня: що треба обов’язково зробити в цей особливий день

У понеділок, 26 грудня, за церковним календарем вшановується пам’ять мучеників Євстратія, Авксентія, Євгена та Ореста. В народі цей день здавна називають Мардарій, Дарій, Відьмині посиденьки, Відьмин шабаш, і має він свої особливі традиції.
Що можна і не можна робити в день, кого треба привітати – читайте нижче в матеріалі Styler.
Вважалося, що в цей день на землю зліталися відьми і влаштовували посиденьки. За повір'ями, відьми піднімали сніговий вихор і несли з собою заметіль, намагаючись заморозити людей на смерть.
Колись в народі вірили, що якщо в цей день залишити біля порога віник, то його заберуть відьми.
Цікаво, що цей день вважається вдалим для різних ритуалів, ворожінь і любовного привороту. 26 грудня дізнатися свою долю, приворожити коханого або поворожити на бажання. Однак не забувайте, що такі справи церква не схвалює.
Із 26 грудня починали стежити за погодою і робили це протягом 12 днів. Кожен з них визначав, якою буде погода в наступні 12 місяців. Тобто сьогодні можна буде зрозуміти, якою буде погода протягом січня.
Не варто сваритися і лаятися, інакше можуть "забрати" відьми.
Не можна залишати на порозі перед входом в дім віники, взуття та інші предмети, інакше їх можуть відьми вночі вкрасти.
Не треба відмовляти комусь, хто просить про допомогу, інакше біда може прилетіти до вас "бумерангом".
Не можна тримати вдома безлад - це до відтоку грошей.
Крім того 26 грудня не рекомендується починати нових справ, результат може бути не надто хороший.
Анастасія, Костянтин, Аркадій, Юхим, Євтимій, Стефан, Степан, Стефанія, Гаврило, Євген, Лука, Констанцій, Никодим, Орест, Лукій, Елеонора, Арсеній.
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