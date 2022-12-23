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Синоптики оновили прогноз на Новий рік: погода готує українцям "сюрприз"

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П'ятниця 23 грудня 2022 18:13
Синоптики оновили прогноз на Новий рік: погода готує українцям "сюрприз" Погода на Новий рік (фото: unsplash)
Автор: Світлана Мащенко

Погода на Новий рік приготувала українцям "сюрприз", адже снігу й морозу не буде, а температура очікується високою, як для середини зими.

Що буде з погодою, читайте нижче в матеріалі Styler.

Актуальний прогноз до кінця грудня

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що за попередніми прогнозами, в Україні перше січня 2023 року буде без опадів та теплим.

"І новорічна ніч, і перший день Нового року обіцяють бути із "плюсами", - прогнозує експертка.

Що говорять синоптичні сайти

За даними ресурсу Gismeteo, Новий рік очікується зі значним плюсом. Та й до кінця грудня сильних морозів і снігопадів не передбачається.

Трохи посніжить на Різдво 25-го, але на Новий рік з опадів більш ймовірний дощ. Температура найближчими днями +1+4 (вночі до -1 морозу), а з 30 грудня по 1 січня взагалі вдень +7, вночі +4.

Синоптики оновили прогноз на Новий рік: погода готує українцям &quot;сюрприз&quot;

Скриншот

За даними сайту Meteoprog, на Новий рік вдень взагалі дійде до +9 градусів. І в найближчі дні морози взагалі не очікуються, хіба що вночі незначні заморозки.

Синоптики оновили прогноз на Новий рік: погода готує українцям &quot;сюрприз&quot;

Скриншот

Раніше ми писали також про вихідні і свята у січні 2023.

Крім того читайте, чи можна святкувати Різдво і 25 грудня, і 7 січня.

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