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Новий церковний календар на січень 2023: найважливіші свята і події

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Субота 10 грудня 2022 12:01
Новий церковний календар на січень 2023: найважливіші свята і події Православний календар на січень 2023 (фото: GettyImages)
Автор: Світлана Мащенко

У січні 2023 року ми відзначимо дуже багато важливих церковних свят, які тісно переплелися з народними традиціями.

Дивіться нижче в матеріалі Styler новий календар на перший місяць 2023 року.

Головні події січня 2023 року

Звісно ж найголовнішими святами, які нас чекають, стануть Різдво 7 січня за юліанським календарем і Водохреща, 19 січня.

Згадаймо також про народні традиції, пов’язані з обрядами і піснями. Це колядування на Святвечір і Різдво 6-7 січня, щедрування 13 січня напередодні Старого Нового року і остання з них – засівання, 14 січня.

Куди ж без куті, яка на Святвечір збере за столом родину, щоб уславити Різдво Христове, зустрівши святкову вечірню зорю.

Новий церковний календар на січень 2023: найважливіші свята і події

Колядування - прекрасна українська традиція (фото: instagram/com anything_traditionalua)

Всі найважливіші свята у січні 2023 року:

  • 6 січня – Різдвяний святвечір. Кінець Різдвяного посту;
  • 7 січня – Різдво Христове. Початок Святок;
  • 8 січня – Собор Пресвятої Богородиці;
  • 14 січня – Обрізання Господнє. День святого Василя Великого;
  • 17 січня – Останній день Святок;
  • 18 січня – Хрещенський святвечір. Пісний день;
  • 19 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;
  • 25 січня - Святої мучениці Тетяни;
  • 29 січня – Тиждень про Закхей.

Раніше ми писали, чи можна відзначати Різдво двічі - 25 грудня і 7 січня.

Крім того читайте, яка погода очікується в Україні на Різдво і Новий рік.

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