Церковный праздник 26 декабря: что нужно обязательно сделать в этот особенный день

В понедельник, 26 декабря, по церковному календарю почитается память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения и Ореста. В прежние времена в этот день почитается память преподобного Иосифа.
Что можно и нельзя делать в день, кого нужно поздравить – читайте ниже в материале Styler.
Считалось, что в этот день на землю слетались ведьмы и устраивали посиделки. По поверьям, ведьмы поднимали снежный вихрь и несли с собой метель, пытаясь заморозить людей до смерти.
Когда-то в народе верили, что если в этот день оставить у порога веник, то его заберут ведьмы.
Интересно, что этот день считается удачным для разных ритуалов, гаданий и любовного приворота. 26 декабря узнать свою судьбу, приворожить любимого или погадать на желание. Однако не забывайте, что такие дела церковь не одобряет.
С 26 декабря начинали следить за погодой и делали это в течение 12 дней. Каждый из них определял, какой будет погода в следующие 12 месяцев. То есть, сегодня можно будет понять, какой будет погода в течение января.
Не стоит ссориться и ругаться, иначе могут "унести" ведьмы.
Нельзя оставлять на пороге перед входом в дом веники, обувь и другие предметы, иначе их могут ведьмы украсть ночью.
Не надо отказывать кому-то, кто просит о помощи, иначе беда может прилететь к вам бумерангом.
Нельзя держать дома беспорядок – это к оттоку денег.
Кроме того 26 декабря не рекомендуется начинать новые дела, результат может быть не слишком хорошим.
Анастасия, Константин, Аркадий, Ефим, Евтимий, Стефан, Степан, Стефания, Гаврила, Евгений, Лука, Констанций, Никодим, Орест, Лукий, Элеонора, Арсений.
Ранее мы писали, какие церковные праздники мы отметим в январе 2023 года.
Кроме того, стало известно, какая погода ожидается на Новый год.