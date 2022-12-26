Церковный праздник 26 декабря: что нужно обязательно сделать в этот особенный день

Традиции, что нужно сделать

Считалось, что в этот день на землю слетались ведьмы и устраивали посиделки. По поверьям, ведьмы поднимали снежный вихрь и несли с собой метель, пытаясь заморозить людей до смерти.

Когда-то в народе верили, что если в этот день оставить у порога веник, то его заберут ведьмы.

Интересно, что этот день считается удачным для разных ритуалов, гаданий и любовного приворота. 26 декабря узнать свою судьбу, приворожить любимого или погадать на желание. Однако не забывайте, что такие дела церковь не одобряет.

С 26 декабря начинали следить за погодой и делали это в течение 12 дней. Каждый из них определял, какой будет погода в следующие 12 месяцев. То есть, сегодня можно будет понять, какой будет погода в течение января.

Главные запреты этого дня

Не стоит ссориться и ругаться, иначе могут "унести" ведьмы.

Нельзя оставлять на пороге перед входом в дом веники, обувь и другие предметы, иначе их могут ведьмы украсть ночью.

Не надо отказывать кому-то, кто просит о помощи, иначе беда может прилететь к вам бумерангом.

Нельзя держать дома беспорядок – это к оттоку денег.

Кроме того 26 декабря не рекомендуется начинать новые дела, результат может быть не слишком хорошим.

Приметы на Ведьмине посиделки

Большие и белые кучевые облака сегодня предвещают снежную метель.

Какая погода сегодня – таким будет весь январь.

Если ночь холодная, а днем резко потеплело, зима будет переменной.

26 декабря солнечно, такая же погода будет 31 декабря.

Если очень снежно, зима будет затяжной.

Облачная погода, ночью придет непогода, ясная погода, а на деревьях и на земле есть иней, то скоро придут суровые морозы.

Если ночное небо чистое и звездное, скоро температура снизится.

Если ясная погода, а на деревьях и на земле есть иней, скоро придут суровые морозы.

26 декабря на улице метель – весна будет поздней.

День ангела празднуют:

Анастасия, Константин, Аркадий, Ефим, Евтимий, Стефан, Степан, Стефания, Гаврила, Евгений, Лука, Констанций, Никодим, Орест, Лукий, Элеонора, Арсений.