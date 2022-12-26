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Церковный праздник 26 декабря: что нужно обязательно сделать в этот особенный день

Праздник 26 декабря (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

В понедельник, 26 декабря, по церковному календарю почитается память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения и Ореста. В прежние времена в этот день почитается память преподобного Иосифа.

Что можно и нельзя делать в день, кого нужно поздравить – читайте ниже в материале Styler.

Традиции, что нужно сделать

Считалось, что в этот день на землю слетались ведьмы и устраивали посиделки. По поверьям, ведьмы поднимали снежный вихрь и несли с собой метель, пытаясь заморозить людей до смерти.

Когда-то в народе верили, что если в этот день оставить у порога веник, то его заберут ведьмы.

Интересно, что этот день считается удачным для разных ритуалов, гаданий и любовного приворота. 26 декабря узнать свою судьбу, приворожить любимого или погадать на желание. Однако не забывайте, что такие дела церковь не одобряет.

С 26 декабря начинали следить за погодой и делали это в течение 12 дней. Каждый из них определял, какой будет погода в следующие 12 месяцев. То есть, сегодня можно будет понять, какой будет погода в течение января.

Главные запреты этого дня

Не стоит ссориться и ругаться, иначе могут "унести" ведьмы.

Нельзя оставлять на пороге перед входом в дом веники, обувь и другие предметы, иначе их могут ведьмы украсть ночью.

Не надо отказывать кому-то, кто просит о помощи, иначе беда может прилететь к вам бумерангом.

Нельзя держать дома беспорядок – это к оттоку денег.

Кроме того 26 декабря не рекомендуется начинать новые дела, результат может быть не слишком хорошим.

Приметы на Ведьмине посиделки

  • Большие и белые кучевые облака сегодня предвещают снежную метель.
  • Какая погода сегодня – таким будет весь январь.
  • Если ночь холодная, а днем резко потеплело, зима будет переменной.
  • 26 декабря солнечно, такая же погода будет 31 декабря.
  • Если очень снежно, зима будет затяжной.
  • Облачная погода, ночью придет непогода, ясная погода, а на деревьях и на земле есть иней, то скоро придут суровые морозы.
  • Если ночное небо чистое и звездное, скоро температура снизится.
  • Если ясная погода, а на деревьях и на земле есть иней, скоро придут суровые морозы.
  • 26 декабря на улице метель – весна будет поздней.

День ангела празднуют:

Анастасия, Константин, Аркадий, Ефим, Евтимий, Стефан, Степан, Стефания, Гаврила, Евгений, Лука, Констанций, Никодим, Орест, Лукий, Элеонора, Арсений.

Ранее мы писали, какие церковные праздники мы отметим в январе 2023 года.

Кроме того, стало известно, какая погода ожидается на Новый год.

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