Церковне свято 26 грудня: що треба обов’язково зробити в цей особливий день

У понеділок, 26 грудня, за церковним календарем вшановується пам’ять мучеників Євстратія, Авксентія, Євгена та Ореста. В народі цей день здавна називають Мардарій, Дарій, Відьмині посиденьки, Відьмин шабаш, і має він свої особливі традиції.

Що можна і не можна робити в день, кого треба привітати – читайте нижче в матеріалі Styler.

Традиції, що треба зробити

Вважалося, що в цей день на землю зліталися відьми і влаштовували посиденьки. За повір'ями, відьми піднімали сніговий вихор і несли з собою заметіль, намагаючись заморозити людей на смерть.

Колись в народі вірили, що якщо в цей день залишити біля порога віник, то його заберуть відьми.

Цікаво, що цей день вважається вдалим для різних ритуалів, ворожінь і любовного привороту. 26 грудня дізнатися свою долю, приворожити коханого або поворожити на бажання. Однак не забувайте, що такі справи церква не схвалює.

Із 26 грудня починали стежити за погодою і робили це протягом 12 днів. Кожен з них визначав, якою буде погода в наступні 12 місяців. Тобто сьогодні можна буде зрозуміти, якою буде погода протягом січня.

Головні заборони цього дня

Не варто сваритися і лаятися, інакше можуть "забрати" відьми.

Не можна залишати на порозі перед входом в дім віники, взуття та інші предмети, інакше їх можуть відьми вночі вкрасти.

Не треба відмовляти комусь, хто просить про допомогу, інакше біда може прилетіти до вас "бумерангом".

Не можна тримати вдома безлад - це до відтоку грошей.

Крім того 26 грудня не рекомендується починати нових справ, результат може бути не надто хороший.

Прикмети на Відьмині посиденьки

Великі і білі купчасті хмари сьогодні віщують снігову заметіль.

Яка погода сьогодні - таким буде весь січень.

Якщо ніч холодна, а вдень різко потепліло, то зима буде мінливою.

26 грудня сонячно, то така ж погода буде 31 грудня.

Якщо дуже сніжно, то зима буде затяжною.

Хмарна погода, то вночі прийде негода, ясна погода, а на деревах та на землі є іній, то скоро прийдуть суворі морози.

Якщо нічне небо чисте та зоряне, то скоро температура знизиться.

Якщо ясна погода, а на деревах та на землі є іній, то скоро прийдуть суворі морози.

26 грудня на вулиці заметіль - весна буде пізньою.

День ангела святкують:

Анастасія, Костянтин, Аркадій, Юхим, Євтимій, Стефан, Степан, Стефанія, Гаврило, Євген, Лука, Констанцій, Никодим, Орест, Лукій, Елеонора, Арсеній.