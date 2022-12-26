Церковный праздник 26 декабря: что нужно обязательно сделать в этот особенный день
В понедельник, 26 декабря, по церковному календарю почитается память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения и Ореста. В прежние времена в этот день почитается память преподобного Иосифа.
Что можно и нельзя делать в день, кого нужно поздравить – читайте ниже в материале Styler.
Традиции, что нужно сделать
Считалось, что в этот день на землю слетались ведьмы и устраивали посиделки. По поверьям, ведьмы поднимали снежный вихрь и несли с собой метель, пытаясь заморозить людей до смерти.
Когда-то в народе верили, что если в этот день оставить у порога веник, то его заберут ведьмы.
Интересно, что этот день считается удачным для разных ритуалов, гаданий и любовного приворота. 26 декабря узнать свою судьбу, приворожить любимого или погадать на желание. Однако не забывайте, что такие дела церковь не одобряет.
С 26 декабря начинали следить за погодой и делали это в течение 12 дней. Каждый из них определял, какой будет погода в следующие 12 месяцев. То есть, сегодня можно будет понять, какой будет погода в течение января.
Главные запреты этого дня
Не стоит ссориться и ругаться, иначе могут "унести" ведьмы.
Нельзя оставлять на пороге перед входом в дом веники, обувь и другие предметы, иначе их могут ведьмы украсть ночью.
Не надо отказывать кому-то, кто просит о помощи, иначе беда может прилететь к вам бумерангом.
Нельзя держать дома беспорядок – это к оттоку денег.
Кроме того 26 декабря не рекомендуется начинать новые дела, результат может быть не слишком хорошим.
Приметы на Ведьмине посиделки
- Большие и белые кучевые облака сегодня предвещают снежную метель.
- Какая погода сегодня – таким будет весь январь.
- Если ночь холодная, а днем резко потеплело, зима будет переменной.
- 26 декабря солнечно, такая же погода будет 31 декабря.
- Если очень снежно, зима будет затяжной.
- Облачная погода, ночью придет непогода, ясная погода, а на деревьях и на земле есть иней, то скоро придут суровые морозы.
- Если ночное небо чистое и звездное, скоро температура снизится.
- Если ясная погода, а на деревьях и на земле есть иней, скоро придут суровые морозы.
- 26 декабря на улице метель – весна будет поздней.
День ангела празднуют:
Анастасия, Константин, Аркадий, Ефим, Евтимий, Стефан, Степан, Стефания, Гаврила, Евгений, Лука, Констанций, Никодим, Орест, Лукий, Элеонора, Арсений.
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