Церковне свято 21 квітня: що категорично не можна робити і про що прикмети
Неділя 21 квітня - п'ята неділя Великого посту. Церквою цього дня вшановується пам'ять преподобної Марії Єгипетської та священномученика Януарія.
Про те, що сьогодні заборонено робити, а також які прикмети 21 квітня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Історія і традиції свята
Пам'ять преподобної Марії вшановується неодноразово - адже вірять, що свята допомагає у звільненні від спокус і прощенні гріхів. Марія, яка жила у 4 столітті на території сучасного Єгипту, полюбляла розпусне життя.
Проте коли незрозуміла сила не пустила її до місцевого храму під час відвідування Єрусалиму, Марія, за велінням Пресвятої Богородиці, відмовилася від старого способу життя і провела в молитвах і постуванні майже п'ятдесят років в пустелі. Цим вона висповідала гріхи, здобула прощення і стала святою.
А от святий Януарій, який народився наприкінці 3 століття у Неаполі, був єпископом міста Беневенто. Разом з ним вшановують і пам'ять мучеників Сосія, Прокула і Фавста, яких Януарій відвідував у в'язниці - адже в той час за християнську віру переслідували і страчували, що і трапилося зі святим.
За життя він міг зцілювати людей - і на місці його поховання продовжили траплятися дива. Вважають, що Януарій може виконати будь-яке прохання не лише в день вшанування, а й тричі на рік - для цього, окрім молитви з проханням, необхідно щиро подякувати за все, що є в житті.
Цього дня моляться про визволення від гріхів, відвідуючи церкву на ранній службі і Літургії. Крім цього, намагаються відпочивати від роботи.
Що не можна робити 21 квітня
- Сьогодні не можна працювати, рекомендується завершити всі справи до 21 квітня.
- Не можна сваритися з кимось чи лаятися.
- Не рекомендують рвати рослини, зокрема квіти - можна потурбувати нечисту силу.
- Не можна робити щось похапцем, варто все обмірковувати.
Народні прикмети на 21 квітня
- Якщо у неділю почала квітнути черемшина - літо буде посушливе та спекотне.
- 21 квітня під час грози перший грім гучний - буде хороший врожай хліба.
- За народною прикметою, якщо 21 квітня йде дрібний дощ - незабаром погода погіршиться.
- Якщо на черемшині багато квітів - влітку дощитиме.
- 21 квітня хмари високо, а з них йде дощ - земля добре зволожиться.
- Якщо береза опушилася рано - влітку буде сухо. А якщо рано опушився клен - літо буде з рясними дощами.
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