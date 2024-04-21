Церковне свято 21 квітня: що категорично не можна робити і про що прикмети

Про те, що сьогодні заборонено робити, а також які прикмети 21 квітня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія і традиції свята

Пам'ять преподобної Марії вшановується неодноразово - адже вірять, що свята допомагає у звільненні від спокус і прощенні гріхів. Марія, яка жила у 4 столітті на території сучасного Єгипту, полюбляла розпусне життя.

Проте коли незрозуміла сила не пустила її до місцевого храму під час відвідування Єрусалиму, Марія, за велінням Пресвятої Богородиці, відмовилася від старого способу життя і провела в молитвах і постуванні майже п'ятдесят років в пустелі. Цим вона висповідала гріхи, здобула прощення і стала святою.

А от святий Януарій, який народився наприкінці 3 століття у Неаполі, був єпископом міста Беневенто. Разом з ним вшановують і пам'ять мучеників Сосія, Прокула і Фавста, яких Януарій відвідував у в'язниці - адже в той час за християнську віру переслідували і страчували, що і трапилося зі святим.

За життя він міг зцілювати людей - і на місці його поховання продовжили траплятися дива. Вважають, що Януарій може виконати будь-яке прохання не лише в день вшанування, а й тричі на рік - для цього, окрім молитви з проханням, необхідно щиро подякувати за все, що є в житті.

Цього дня моляться про визволення від гріхів, відвідуючи церкву на ранній службі і Літургії. Крім цього, намагаються відпочивати від роботи.

Що не можна робити 21 квітня

Сьогодні не можна працювати, рекомендується завершити всі справи до 21 квітня.

Не можна сваритися з кимось чи лаятися.

Не рекомендують рвати рослини, зокрема квіти - можна потурбувати нечисту силу.

Не можна робити щось похапцем, варто все обмірковувати.

Народні прикмети на 21 квітня