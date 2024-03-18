В Україні почався Великий піст: що їсти не можна та яких правил потрібно дотримуватися

Великий піст - важлива подія в житті християн. Це період обмежування себе у їжі, веселощах, приділяється більше часу молитвам, роздумам. Саме Великий піст - найсуворіший та найбільшій з усіх у церковному календарі.

Що потрібно знати про Великий піст, яких правил потрібно дотримуватися та що під забороною, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Дати Великого посту

Дати Великого посту завжди залежать від дати Великодня - він починається за 7 тижнів до свята. За новим календарем, Великий (або Великодній) піст починається 18 березня та буде тривати до 4 травня.

І ці дати будуть однаковими для віруючих, які користуються юліанським та новоюліанським календарем, бо Великдень не належить до неперехідних постійних свят.

Що символізує піст

Великий піст - найдовший та найсуворіший у році, і триває він 48 днів. У цей період шанують сорокаденне перебування Ісуса Христа у пустелі. Це Свята Чотиридесятниця. І ще один тиждень - Страсний.

Кожен тиждень Великого посту присвячений події або святому: Торжество Православ'я, Григорія Палами, Хрестопоклонний, Іоанна Ліствичника, Марії Єгипетської, Вхід Господній в Єрусалим.

У кожного тижня є свій зміст, найсуворіші дні - перший та сьомий. У ці дні всі обмеження біль суворі й багато вірян відмовляються від їжі повністю і проводять час у молитвах.

Великий піст не потрібно сприймати як тортури або покарання. Це підготовка до світлого свята Великодня і духовне очищення від гріховних дій і думок.

Що у піст заборонено їсти

У перший день Великого посту і Страсну п'ятницю дотримуються суворого посту - утримуються від вживання м'ясних та молочних продуктів, яєць і страв, які містять ці продукти.

Протягом посту, у понеділок, середу та п'ятницю заборонено їсти термічно оброблені продукти, дозволено тільки сирі овочі та фрукти, горіхи і хліб (сухоїдіння).

У вівторок та четвер можна вживати страви, приготовленні на вогні, але без додавання пісної олії (каші, супи).Також дозволено вживати гарячу їжу, але з додаванням олії у вихідні - субота та неділя (крім Страсної суботи)

Під суворою забороною:

М'ясо

Риба та морепродукти

Молоко та молочні продукти

Яйця

Що вживати можна:

Свіжі овочі

Квашені та солоні овочі

Зелень

Фрукти

Ягоди

Каші з круп, приготовані на воді, без олії

Макарони та бобові

Житній хліб

Продукти з сої

Горіхи, сухофрукти, насіння

Гриби

Мед, гіркий шоколад, халва, варення, мармелад

Чай, компот, квас, кисіль

У деякі дні дозволено споживати олію

На Благовіщення, Вербну неділю та Лазареву суботу дозволено додати у раціон рибу. Також дозволяється у неділю та в дні великих свят випити трошки церковного вина.

Інші заборони у дні Великого посту

У дні посту християни багато моляться та частіше відвідують церкву - не тільки у неділю, а й у будні дні. Хто не має такої можливості - приділяє час молитвам вдома. Також багато читають Біблію та намагаються робити більше добрих справ.

Вважається, що під час посту люди долучаються до духовного і згадують поневіряння Ісуса в пустелі, коли він відмовлявся від їжі, щоб бути ближче до Бога.

Під забороною веселощі, вечірки, танці та співи, весілля. Не можна вживати алкогольні напої, піддаватися шкідливим звичкам. Також не влаштовують сварки та з'ясування стосунків, не говорять погані слова. Деякі християни дотримуються інших суворих заборон - на інтимну близькість.

Хто може відмовитися від посту

Обмеження в їжі можуть негативно вплинути на послаблене здоров'я людини, тому є ті, кому поститися не бажано: