Церковный праздник 21 апреля: что категорически нельзя делать и о чем приметы

О том, что сегодня запрещено делать, а также какие приметы 21 апреля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История и традиции праздника

Память преподобной Марии почитается неоднократно - ведь верят, что праздники помогает в освобождении от искушений и прощении грехов. Мария, жившая в 4 веке на территории современного Египта, любила развратную жизнь.

Однако, когда непонятная сила не пустила ее в местный храм во время посещения Иерусалима, Мария, по велению Пресвятой Богородицы, отказалась от старого образа жизни и провела в молитвах и постовании почти пятьдесят лет в пустыне. Этим она исповедовала грехи, обрела прощение и стала святой.

А вот святой Януарий, родившийся в конце 3 века в Неаполе, был епископом города Беневенто. Вместе с ним чтят и память мучеников Сосия, Прокула и Фавста, которых Януарий посещал в тюрьме - ведь в то время за христианскую веру преследовали и казнили, что и случилось со святым.

При жизни он мог исцелять людей - и на месте его погребения продолжили случаться чудеса. Считается, что Януарий может выполнить любую просьбу не только в день почитания, но и трижды в год - для этого, кроме молитвы с просьбой, необходимо искренне поблагодарить за все, что есть в жизни.

В этот день молятся об избавлении от грехов, посещая церковь на ранней службе и Литургии. Кроме того, стараются отдыхать от работы.

Что нельзя делать 21 апреля

Сегодня нельзя работать, рекомендуется завершить все дела до 21 апреля.

Нельзя ссориться с кем-то или ругаться.

Не рекомендуют рвать растения, в том числе цветы - можно побеспокоить нечистую силу.

Нельзя делать что-то торопливо, стоит все обдумывать.

Народные приметы на 21 апреля