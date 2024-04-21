Церковный праздник 21 апреля: что категорически нельзя делать и о чем приметы
Воскресенье 21 апреля - пятое воскресенье Великого поста. Церковью в этот день почитается память преподобной Марии Египетской и священномученика Януария.
О том, что сегодня запрещено делать, а также какие приметы 21 апреля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
История и традиции праздника
Память преподобной Марии почитается неоднократно - ведь верят, что праздники помогает в освобождении от искушений и прощении грехов. Мария, жившая в 4 веке на территории современного Египта, любила развратную жизнь.
Однако, когда непонятная сила не пустила ее в местный храм во время посещения Иерусалима, Мария, по велению Пресвятой Богородицы, отказалась от старого образа жизни и провела в молитвах и постовании почти пятьдесят лет в пустыне. Этим она исповедовала грехи, обрела прощение и стала святой.
А вот святой Януарий, родившийся в конце 3 века в Неаполе, был епископом города Беневенто. Вместе с ним чтят и память мучеников Сосия, Прокула и Фавста, которых Януарий посещал в тюрьме - ведь в то время за христианскую веру преследовали и казнили, что и случилось со святым.
При жизни он мог исцелять людей - и на месте его погребения продолжили случаться чудеса. Считается, что Януарий может выполнить любую просьбу не только в день почитания, но и трижды в год - для этого, кроме молитвы с просьбой, необходимо искренне поблагодарить за все, что есть в жизни.
В этот день молятся об избавлении от грехов, посещая церковь на ранней службе и Литургии. Кроме того, стараются отдыхать от работы.
Что нельзя делать 21 апреля
- Сегодня нельзя работать, рекомендуется завершить все дела до 21 апреля.
- Нельзя ссориться с кем-то или ругаться.
- Не рекомендуют рвать растения, в том числе цветы - можно побеспокоить нечистую силу.
- Нельзя делать что-то торопливо, стоит все обдумывать.
Народные приметы на 21 апреля
- Если в воскресенье начала цвести черемуха - лето будет засушливым и жарким.
- 21 апреля во время грозы первый гром громкий - будет хороший урожай хлеба.
- По народной примете, если 21 апреля идет мелкий дождь - вскоре погода ухудшится.
- Если на черемухе много цветов - летом будет дождь.
- 21 апреля облака высоко, а из них идет дождь - земля хорошо увлажнится.
- Если береза опушилась рано - летом будет сухо. А если рано опушился клен - лето будет с обильными дождями.
Раньше мы рассказывали, когда в этом году празднуют Пасху.
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