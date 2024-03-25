Коли святкують Великдень за новим календарем в Україні і світі

Великдень 2024 за новим календарем православні і католики святкують у різні дати. Більше того, розрив між святами цього року - більше тижня.

Коли саме святкують Великдень православні та католики - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Коли святкують Великдень католики в 2024 році

1 вересня 2023 року християни східного обряду перейшли на новий календар. Фіксовані календарні свята стали збігатися зі святами християн західного обряду. Варто відзначити, що перехід ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар не вплинув на дату святкування Великодня. Оскільки православні християни визначають дату Світлого Христового Воскресіння інакше, ніж католики.

Таким чином, у 2024 році християни східного обряду в Україні відзначатимуть Великдень 5 травня, тоді як християни західного обряду святкуватимуть його 31 березня. Це означає понадмісячну різницю у даті святкування.

Чому така велика різниця між датами?

Але чому ця відмінність така важлива? Все залежить від того, яким чином розраховують дату Великодня католицька та православна церкви.

Причина полягає в застосуванні різних методів визначення Пасхалії. Отже, відповідно до юліанського і новоюліанського календарів, можливі дати Великодня від 4 квітня до 8 травня.

Проте православна церква використовує метод, заснований на весняному рівноденні, тому Великдень за православним календарем не може настати раніше 4 квітня.

Що не можна робити на Великдень

В Україні Великдень супроводжується заборонами, які стосуються певних дій та вчинків. У цей день не рекомендується:

Займатися важкою фізичною працею.

Лаятися, ображати інших людей, заздрити та бажати зла.

Засуджувати людей за їхніми спинами і розкривати їхні таємниці.

Займатися ворожінням, ритуалами та обрядами.

Викидати освячені продукти у сміттєвий контейнер.

Відмовляти в допомозі.

Також після Великодня протягом першого тижня не рекомендується влаштовувати весілля та весільні обряди, щоб уникнути порушення особливого священного періоду.