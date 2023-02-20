Церковне свято 20 лютого: що робити можна, а що - під суворою забороною

Що можна і треба робити на Луки, традиції

У народі день святого Луки вважався поминальним. Цього дня пекли пироги з цибулею і пригощали ними бідних. Кілька пирогів слід було обов'язково винести за поріг, щоб "почастувати" померлих родичів. Також прийнято було ходити в церкву, молитися за покійних, відвідувати їхні могили.

Також 20 лютого випікали різні фігурки зі здобного тіста, наприклад, у формі тварин.

Сьогодні можна провести ритуал на міцне здоров'я. Для цього потрібно цілком з'їсти один зубчик часнику, а ще один покласти в кишеню і носити весь день. Вважалося, що так ви привернете здоров'я.

В народі вважали, що сни, які наснилися в ніч на 20 лютого, є віщими. А ще казали, що вони принесуть щастя та добробут, особливо тим людям, які цього дня святкують іменини.

Прикмети 20 лютого

Якщо тепло прийшло з півночі - влітку буде тепло і сонячно.

Сині хмари пливуть - чекайте скорого тепла, сірі - до морозів.

Якщо хмари пливуть високо, буде гарна погода.

Червоне сонце на заході - літо чекайте холодне.

Дощ в цей день означає, що в лютому морозів більше не буде.

20 лютого несподівано загримів грім, влітку сінокоси пропадуть.

Що не можна робити в цей день

Існує цікава прикмета, що жінкам не можна одягати сукні зеленого кольору, щоб не накликати тугу і самотність

Не варто ходити цього дня за покупками, особливо робити крупні придбання, адже вони не принесуть радості.

На Луки не можна укладати шлюби, бо це поминальний день, вважається, що можна розлучитися через зраду.

Кажуть, що не можна хрестити дівчинку, інакше вона може стати безплідною в майбутньому.

Також не забуваймо, що із 20 по 26 лютого триватиме Сирний тиждень, тобто Масляна. Що не можна робити в цей період, ви можете дізнатися тут.