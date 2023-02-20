Церковный праздник 20 февраля: что делать можно, а что - под строгим запретом

20 февраля 2023 года по православному календарю верующие чтят память преподобного Луки Элладского. В народе день называют Луковником или Могутницей, и основные традиции связаны с луком, из которого пекли пироги, цыбльники и угощали близких, а также бедных.
Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела – узнайте ниже из материала Styler.
В народе день святого Луки считался поминальным. В этот день пекли пироги с луком и угощали ими бедных. Несколько пирогов следовало обязательно вынести за порог, чтобы "угостить" умерших родственников. Также принято было ходить в церковь, молиться за усопших, посещать их могилы.
Также 20 февраля выпекали разные фигурки из сдобного теста, например, в форме животных.
Сегодня можно провести ритуал на крепкое здоровье. Для этого нужно целиком съесть один зубчик чеснока, а еще один положить в карман и носить весь день. Считалось, что так вы привлечете здоровье.
В народе считали, что сны, приснившиеся в ночь на 20 февраля, вещие. А еще говорили, что они принесут счастье и благополучие, особенно людям, которые в этот день празднуют именины.
Есть интересная примета, что женщинам нельзя надевать платья зеленого цвета, чтобы не навлечь тоску и одиночество.
Не стоит ходить в этот день за покупками, особенно совершать крупные приобретения, ведь они не доставят радости.
На Луки нельзя заключать браки, потому что это поминальный день, считается, что можно расстаться из-за измены.
Говорят, что нельзя крестить девочку, в противном случае она может стать бесплодной в будущем.
Также не будем забывать, что с 20 по 26 февраля будет длиться Сырная неделя, то есть Масленица. Что нельзя делать в этот период, вы можете узнать здесь.
Также читайте, как правильно называть Сырную неделю – Масленица, Масница или Колодий.
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