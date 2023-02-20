Церковный праздник 20 февраля: что делать можно, а что - под строгим запретом

Что можно и нужно делать на Луки, традиции

В народе день святого Луки считался поминальным. В этот день пекли пироги с луком и угощали ими бедных. Несколько пирогов следовало обязательно вынести за порог, чтобы "угостить" умерших родственников. Также принято было ходить в церковь, молиться за усопших, посещать их могилы.

Также 20 февраля выпекали разные фигурки из сдобного теста, например, в форме животных.

Сегодня можно провести ритуал на крепкое здоровье. Для этого нужно целиком съесть один зубчик чеснока, а еще один положить в карман и носить весь день. Считалось, что так вы привлечете здоровье.

В народе считали, что сны, приснившиеся в ночь на 20 февраля, вещие. А еще говорили, что они принесут счастье и благополучие, особенно людям, которые в этот день празднуют именины.

Приметы 20 февраля

Если тепло пришло с севера – летом будет тепло и солнечно.

Синие облака плывут – ждите скорого тепла, серые – к морозам.

Если облака плывут высоко, будет хорошая погода.

Красное солнце на закате – лето ждите холодное.

Дождь в этот день означает, что в феврале больше не будет морозов.

20 февраля неожиданно загремел гром, летом сенокосы пропадут.

Что нельзя делать в этот день

Есть интересная примета, что женщинам нельзя надевать платья зеленого цвета, чтобы не навлечь тоску и одиночество.

Не стоит ходить в этот день за покупками, особенно совершать крупные приобретения, ведь они не доставят радости.

На Луки нельзя заключать браки, потому что это поминальный день, считается, что можно расстаться из-за измены.

Говорят, что нельзя крестить девочку, в противном случае она может стать бесплодной в будущем.

Также не будем забывать, что с 20 по 26 февраля будет длиться Сырная неделя, то есть Масленица. Что нельзя делать в этот период, вы можете узнать здесь.