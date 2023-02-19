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Новий церковний календар на березень 2023: дати головних весняних свят

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Неділя 19 лютого 2023 08:30
Новий церковний календар на березень 2023: дати головних весняних свят Які церковні свята нас чекають в березні 2023 (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Церковні православні свята у березні 2023 року здебільшого прив'язані до Великого посту, більша частина якого припадає саме на перший місяць весни. Також у березні буде багато поминальних субот, коли варто вшановувати пам'ять своїх предків.

Дізнайтеся нижче з матеріалу Styler про головні події березня.

Поминальні суботи в березні

  • Субота другого тижня Великого посту - 11 березня;
  • Субота третього тижня Великого посту - 18 березня;
  • Субота четвертого тижня Великого посту - 25 березня.

Зазначимо, що Великий піст почнеться після Масляного тижня, і триватиме до самого Великодня, тобто від 27 лютого до 15 квітня.

Головні свята березня 2023

  • 5 березня - Урочистість Православ’я;
  • 11 березня - Субота 2-го тижня Великого посту;
  • 12 березня - Тиждень 2-й Великого посту, Святителя Григорія Палами, архієпископа Солунського;
  • 18 березня - Субота 3-го тижня Великого посту;
  • 19 березня - Тиждень 3-й Великого посту;
  • 25 березня - Субота 4-го тижня Великого посту;
  • 26 березня - Тиждень 4-й Великого посту.

Детальний календар православних свят:

Новий церковний календар на березень 2023: дати головних весняних свят

Фото: report.if.ua

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