Новий церковний календар на березень 2023: дати головних весняних свят
Які церковні свята нас чекають в березні 2023 (колаж Styler)
Церковні православні свята у березні 2023 року здебільшого прив'язані до Великого посту, більша частина якого припадає саме на перший місяць весни. Також у березні буде багато поминальних субот, коли варто вшановувати пам'ять своїх предків.
Дізнайтеся нижче з матеріалу Styler про головні події березня.
Поминальні суботи в березні
- Субота другого тижня Великого посту - 11 березня;
- Субота третього тижня Великого посту - 18 березня;
- Субота четвертого тижня Великого посту - 25 березня.
Зазначимо, що Великий піст почнеться після Масляного тижня, і триватиме до самого Великодня, тобто від 27 лютого до 15 квітня.
Головні свята березня 2023
- 5 березня - Урочистість Православ’я;
- 11 березня - Субота 2-го тижня Великого посту;
- 12 березня - Тиждень 2-й Великого посту, Святителя Григорія Палами, архієпископа Солунського;
- 18 березня - Субота 3-го тижня Великого посту;
- 19 березня - Тиждень 3-й Великого посту;
- 25 березня - Субота 4-го тижня Великого посту;
- 26 березня - Тиждень 4-й Великого посту.
Детальний календар православних свят:
Фото: report.if.ua
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