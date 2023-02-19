Новий церковний календар на березень 2023: дати головних весняних свят

Які церковні свята нас чекають в березні 2023 (колаж Styler)

Церковні православні свята у березні 2023 року здебільшого прив'язані до Великого посту, більша частина якого припадає саме на перший місяць весни. Також у березні буде багато поминальних субот, коли варто вшановувати пам'ять своїх предків.

Дізнайтеся нижче з матеріалу Styler про головні події березня.