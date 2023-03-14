Церковне свято 14 березня: що треба зробити обов'язково, а на що - сувора заборона

14 березня 2023 року в православному календарі вшановують пам’ять преподобної мучениці Євдокії Іліопольської, яка за переказами мала дар цілительки. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Явдоха, Євдокія Свистунья, Євдокія Плющиха, Авдотья Веснівка. Звісно ж цей день має особливі традиції.

Що можна і не можна робити, кого привітати, і у кого день ангела - в матеріалі Styler далі.

Важливі традиції, що треба зробити

Вважається, що з цього дня починається справжня весна. А ще в наших предків це був перший день Нового року.

В народі вірили, що Явдоха зберігає ключі від весняних вод. Також вважалося, що цього дня з вирію повертаються птахи. Тому, побачивши пташину, люди кидали жменю землі і промовляли: "На тобі, ластівко, на гніздо!". Дівчата збиралися групками і співали веснянки.

Цього дня починали підготовку до посівної. Вважалося, що якщо сьогодні погодувати бездомну кішку або собаку і забрати до себе додому, то будеш жити довго і щасливо без матеріальних проблем.

14 березня можна робити великі покупки для дому - такі витрати окупляться незабаром з лишком.

Головні заборони на Євдокії

Цього дня не рекомендується пити алкогольні напої, тому що наслідки можуть бути серйозними.

Все ще триває Великий піст, тому вірянам заборонено вживати м'ясні, молочні продукти, рибу, яйця.

Сьогодні не можна відмовляти прохачеві в милостині - тяжкість гріхів померлих родичів впаде на скупого.

Також в цей день не можна нічого планувати - задумане не зможе здійснитися через несподівані обставини.

Колись 14 березня намагалися не виходити з дому після заходу сонця, щоб не накликати на себе біду.

За давніми віруваннями в цю дату не варто вирушати в далеку подорож, відрядження або поїздку. По можливості поїздку краще перенести.

День вважається дуже вдалим для ткацтва, шиття і будь-якого рукоділля, але вишиті вироби не можна комусь дарувати.

Не варто цього дня сваритися, лаятися, лихословити.

Прикмети 14 березня:

Яка Явдоха, таке і літо.

Якщо дме вітер з південної сторони, літо буде теплим.

Зранку сонячно - цього року можна чекати на хороший урожай картоплі.

Дощ 14 березня вказує на те, що літо буде мокрим і холодним.

Якщо в цей день заметіль - весна буде затяжною, а рік неврожайним.

З даху крапає - до теплого літа.

Сніг іде - восени буде багато грибів.

Якщо в цей день багато калюж - влітку буде багато меду.

Іменини в цей день святкують:

Ганна (Ганна), Антоній (Антон), Антоніна, Василь, Веніамін, Дар'я (Дарина), Домініка, Євдокія, Іван, Микола, Надія, Нестор, Олександр, Олександра, Ольга, Петро.