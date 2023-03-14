Церковный праздник 14 марта: что нужно сделать обязательно, а на что - строгий запрет

14 марта 2023 года в православном календаре чтят память преподобной мученицы Евдокии Илиопольской, которая по преданию имела дар целительницы. В народном календаре эта дата получила следующие названия: Евдокия, Евдокия Свистунья, Евдокия Плющиха, Авдотья Весновка. Конечно, этот день имеет особые традиции.

Что можно и нельзя делать, кого поздравить, и у кого день ангела - в материале Styler дальше.

Важные традиции, что нужно сделать

Считается, что с этого дня начинается весна. А еще у наших предков это был первый день Нового года.

В народе верили, что Евдокия хранит ключи от весенних вод. Также считалось, что в этот день из теплых краев возвращаются птицы. Поэтому, увидев птичку, люди бросали горсть земли и говорили: "На тебе, ласточка, на гнездо!" Девушки собирались группками и пели веснушки.

В этот день начинали подготовку к посевной. Считалось, что если сегодня покормить бездомную кошку или собаку и забрать к себе домой, будешь жить долго и счастливо без материальных проблем.

14 марта можно делать большие покупки для дома - такие расходы окупятся вскоре с лихвой.

Главные запреты на Евдокию

В этот день не рекомендуется пить алкогольные напитки, потому что последствия могут быть серьезными.

Все еще продолжается Великий пост, поэтому верующим запрещено употреблять мясные, молочные продукты, рыбу, яйца.

Сегодня нельзя отказывать просителю в подаянии - тяжесть грехов умерших родственников упадет на скупого.

Также в этот день нельзя ничего планировать - задуманное не сможет осуществиться из-за неожиданных обстоятельств.

Когда-то 14 марта пытались не выходить из дома после заката, чтобы не навлечь на себя беду.

За давними верованиями в эту дату не стоит отправляться в дальнее путешествие, командировку или поездку. По возможности поездку лучше перенести.

День считается очень удачным для ткачества, шитья и любого рукоделия, но вышитые изделия нельзя кому-то дарить.

Не стоит в этот день ссориться, ругаться, злословить.

Приметы 14 марта:

Какая Евдокия, такое и лето.

Если ветер дует с южной стороны, лето будет теплым.

Утром солнечно - в этом году можно ожидать хорошего урожая картофеля.

Дождь 14 марта указывает на то, что лето будет мокрым и холодным.

Если в этот день метель - весна будет затяжной, а год неурожайным.

С крыши капает - к теплому лету.

Снег идет - осенью будет много грибов.

Если в этот день много луж - летом будет много меда.

В этот день именины празднуют:

Анна, Антоний (Антон), Антонина, Василий, Вениамин, Дарья (Дарина), Доминика, Евдокия, Иван, Николай, Надежда, Нестор, Александр, Александра, Ольга, Петр.