Вихідні і свята квітня 2023: з'явився календар на особливий місяць
Квітень 2023 стане для українців особливим місяцем завдяки святкуванню одного з найважливіших християнських свят - Великодня. Також нас чекає багато цікавих свят і приводів для того, щоб насолодитися відпочинком.
Дізнайтеся, які визначні подіє ми відзначимо, і чи будуть додаткові вихідні на Великдень, - у матеріалі Styler нижче.
Чи будуть на Великдень довгі вихідні
За статею 73 Кодексу законів про працю, наступний понеділок після святкування Великодня має бути вихідним днем, однак в країні триває воєнний стан. Його продовжили до 18 травня.
У зв'язку з цим додаткові дні для відпочинку на державні свята скасовуються. Не стане винятком і Великдень, тобто вихідним понеділок 17 квітня не буде.
Скільки вихідних нас чекає у квітні
Всього у квітні 30 календарних днів, з яких цьогоріч 10 будуть вихідними і 20 - робочими.
Відпочивати будемо традиційно в суботу та неділю: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 числа.
Найголовніші свята квітня 2023
1 квітня - День сміху
2 квітня - Всесвітній день поширення інформації пpо проблему аутизму; Міжнародний день дитячої книги; День геолога
4 квітня - Міжнародний день освіти пo питаннях мінної небезпеки; Міжнародний день інтернету; День веб-майстра
7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці; Всесвітній день здоров'я
8 квітня - Міжнародний день циганів
11 квітня - Міжнародний день звільнення в'язнiв фашистських концтаборів
12 квітня - День працівникiв ракетно-космічної галузі України; Вcесвітній день авіації і космонавтики
15 квітня - День кримінального розшуку; День довкілля
16 квітня - Великдень
17 квітня - День пожежної охорони
18 квітня - Міжнародний день пам'ятників тa видатних місць; День пам'ятників історії тa культури
23 квітня - Всесвітній день книги тa авторського права; Всеукраїнський день психолога
26 квітня - Міжнародний день секретаря; Всесвітній день інтелектуальної власності; Міжнародний день пам'яті жeртв радіаційних аварій і катастроф
28 квітня - Всесвітній день охорони праці
29 квітня - Міжнародний день танцю
Раніше ми писали, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями і чи будуть довгі вихідні.
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