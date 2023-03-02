Три батьківські суботи березня 2023: коли поминати предків і що не можна робити

Березень 2023 за церковним православним календарем - місяць, повністю присвячений передвеликодньому посту. Цей час треба прожити задля очищення, як тіла, так і душі. Великих свят в березні нема, а от батьківських поминальних субот цілих три.

Що можна і не можна робити в ці дні - дізнайтеся нижче з нашого матеріалу Styler.

Поминальні суботи в березні

Субота другого тижня Великого посту - 11 березня;

Субота третього тижня Великого посту - 18 березня;

Субота четвертого тижня Великого посту - 25 березня.

Традиції батьківських субот

У храмах священнослужителі в молитві в цей день просять Бога за померлих батьків і рідних, братів і сестер, за всіх полеглих воїнів і безвинно вбитих - не тільки в далекі часи, але і в нинішні.

У поминальні суботи існують традиції з передаванням записок з іменами покійних рідних і близьких, які зачитуються священнослужителями під час заупокійного богослужіння.

Також віряни приносять в храм їжу для потреб приходу і нужденних, подають милостиню, здійснюють справи милосердя. Приносити можна хліб, печиво, цукерки, фрукти, овочі, крупи, вино кагор, олію.

За традицією після відвідування церкви потрібно сходити на могилу до померлого та запалити там свічку. У батьківські суботи слід прибрати могили не лише рідних, а й занедбані.

Що не можна робити на батьківські суботи

Згадувати померлих поганими словами.

Не варто плакати за покійними, тому що це може принести лише тривогу.

В церкві не можна залишати м'ясні продукти, алкоголь (крім кагору).

Не можна поминати покійних спиртними напоями.

Краще не влаштовувати гучних вечірок і не галасувати.

Не можна залишати на кладовищах їжу та алкоголь.

Зазначимо, що Великий піст, який почався з понеділка 27 лютого одразу після Масляної закінчиться на Великдень, тобто 16 квітня.