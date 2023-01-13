Церковне свято 13 січня: що не можна робити на Маланки, прикмети

Що відомо про святу

Свята була монахинею, меценаткою і жила в Римі за часів занепаду Римської імперії. Своє ім'я отримала на честь бабусі - Меланії Старшої, тому іноді її також називали Меланією молодшою.

Меланія хотіла зберегти цнотливість, але у 14 років її насильно видали заміж та наполягли на продовженні роду. Після двох немовлят смертей чоловік, бачачи страждання дружини, дав обітницю цнотливості і заповідає їй всі свої володіння.

Свята роздала всі гроші нужденним і звільнила багато рабів. Потім разом із чоловіком, бабусею та іншими християнками вона бігла до Північної Африки, рятуючись від вторгнення вестготів. У місті Тагасті (сучасний Алжир) Меланія заснувала два монастирі та присвятила залишок життя служінню та молитві.

На Русі вечір 13 січня називався щедрим. Оскільки раніше день святої Меланьї припадав на 31 грудня, з шануванням святої пов'язане поняття достатку, великих приготувань — сбори Маланки.

Жінки готували безліч страв, щоб пригостити всіх, хто зайшов у гості. Наші пращури вірили, що багатий стіл забезпечить господарям достаток на весь рік.

Головні прикмети цього дня

В цей день відлига буде теплою.

Всі дерева рясно вкриті інеєм – очікується врожай на зернові.

Високо зійде сонце – весь рік буде благодатним.

Ніч ясна та тиха – рік буде щасливим.

Падає м'який сніг – буде добрий урожай, а якщо тепло – чекайте дощове літо.

Що не можна робити 13 січня

Уникайте сварок, а якщо ви раніше посварилися з кимось, 13 січня слід забути всі образи та помиритись.

На щедрий стіл потрібно готувати багаті страви, а також кутю, яку називали щедрою. А ось пісні страви краще не готувати.

День ангела відзначають Меланія, Петро, Мартініана, Мартіна та Теофіл.