Церковне свято 13 січня: що не можна робити на Маланки, прикмети

13 січня православна церква вшановує пам'ять преподобної Меланії Римлянки. Наші пращури в цей день ворожили та накривали щедрий стіл.
Про всі прикмети та заборони 13 січня - читайте у матеріалі Styler.
Свята була монахинею, меценаткою і жила в Римі за часів занепаду Римської імперії. Своє ім'я отримала на честь бабусі - Меланії Старшої, тому іноді її також називали Меланією молодшою.
Меланія хотіла зберегти цнотливість, але у 14 років її насильно видали заміж та наполягли на продовженні роду. Після двох немовлят смертей чоловік, бачачи страждання дружини, дав обітницю цнотливості і заповідає їй всі свої володіння.
Свята роздала всі гроші нужденним і звільнила багато рабів. Потім разом із чоловіком, бабусею та іншими християнками вона бігла до Північної Африки, рятуючись від вторгнення вестготів. У місті Тагасті (сучасний Алжир) Меланія заснувала два монастирі та присвятила залишок життя служінню та молитві.
На Русі вечір 13 січня називався щедрим. Оскільки раніше день святої Меланьї припадав на 31 грудня, з шануванням святої пов'язане поняття достатку, великих приготувань — сбори Маланки.
Жінки готували безліч страв, щоб пригостити всіх, хто зайшов у гості. Наші пращури вірили, що багатий стіл забезпечить господарям достаток на весь рік.
День ангела відзначають Меланія, Петро, Мартініана, Мартіна та Теофіл.
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