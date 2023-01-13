Церковный праздник 13 января: что нельзя делать на Маланки, приметы

13 января православная церковь чтит память преподобной Мелании Римлянки. В этот день наши предки гадали и накрывали щедрый стол.
Обо всех приметах и запретах 13 января - читайте в материале Styler.
Святая была монахиней, меценаткой и жила в Риме во времена упадка Римской империи. Свое имя получила в честь бабушки - Мелании Старшей, поэтому иногда ее также называли Меланией младшей.
Мелания хотела сохранить целомудрие, но в 14 лет ее насильно выдали замуж и настояли на продолжении рода. После двух младенческих смертей супруг, видя страдания жены, дал обет целомудрия и завещает ей все свои владения.
Святая раздала все деньги нуждающимся и освободила множество рабов. После вместе с мужем, бабушкой и другими христианками она бежала в Северную Африку, спасаясь от вторжения вестготов. В городе Тагасте (современный Алжир) Мелания основала два монастыря и посвятила остаток жизни служению и молитве.
На Руси вечер 13 января назывался щедрым. Поскольку раньше день святой Меланьи приходился на 31 декабря, с почитанием святой связано понятие изобилия, больших приготовлений — Маланьины сборы.
Женщины готовили множество блюд, чтобы угостить всех зашедших в гости. Наши предки верили, что богатый стол обеспечит хозяевам достаток на весь год.
День ангела отмечают Мелания, Петр, Мартиниана, Мартина и Теофил.
Раньше мы писали, когда нужно колядовать, щедровать и посевать.
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