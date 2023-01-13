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Церковный праздник 13 января: что нельзя делать на Маланки, приметы

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

13 января православная церковь чтит память преподобной Мелании Римлянки. В этот день наши предки гадали и накрывали щедрый стол.

Обо всех приметах и запретах 13 января - читайте в материале Styler.

Что известно о святой

Святая была монахиней, меценаткой и жила в Риме во времена упадка Римской империи. Свое имя получила в честь бабушки - Мелании Старшей, поэтому иногда ее также называли Меланией младшей.

Мелания хотела сохранить целомудрие, но в 14 лет ее насильно выдали замуж и настояли на продолжении рода. После двух младенческих смертей супруг, видя страдания жены, дал обет целомудрия и завещает ей все свои владения.

Святая раздала все деньги нуждающимся и освободила множество рабов. После вместе с мужем, бабушкой и другими христианками она бежала в Северную Африку, спасаясь от вторжения вестготов. В городе Тагасте (современный Алжир) Мелания основала два монастыря и посвятила остаток жизни служению и молитве.

На Руси вечер 13 января назывался щедрым. Поскольку раньше день святой Меланьи приходился на 31 декабря, с почитанием святой связано понятие изобилия, больших приготовлений — Маланьины сборы.

Женщины готовили множество блюд, чтобы угостить всех зашедших в гости. Наши предки верили, что богатый стол обеспечит хозяевам достаток на весь год.

Главные приметы этого дня

  • Оттепель в этот день – лето будет теплым.
  • Все деревья обильно покрыты инеем – можно ожидать урожай на зерновые.
  • Высоко взойдет солнце – весь год будет благодатным.
  • Ночь ясная и тихая – год будет счастливым.
  • Падает мягкий снег – будет хороший урожай, а если тепло – ждите дождливое лето.

Что нельзя делать 13 января

  • Избегайте ссор, а если вы раньше поссорились с кем-то, 13 января следует забыть все обиды и помириться.
  • На Щедрый стол нужно готовить богатые блюда, а также кутью, которую называли Щедрой. А вот постные блюда лучше не готовить.

День ангела отмечают Мелания, Петр, Мартиниана, Мартина и Теофил.

Раньше мы писали, когда нужно колядовать, щедровать и посевать.

Кроме того, читайте о самых главных праздниках, которые нас ждут в 2023 году.

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